Febre no Natal, 'arminhas de gel' são apreendidas no Centro do Rio

Armas de gel foram apreendidas nesta terça-feira (24) por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar no Centro do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo material e os itens apreendidos no local foram encaminhados para a 4ª DP, no Centro.

Equipes do 5° BPM (Praça da Harmonia) observaram um ambulante comercializando armas de brinquedo na Rua Dos Andradas, no Centro da Cidade do Rio. Os policiais abordaram o comerciante e foi verificado que o material não possuía nota fiscal, o que poderia caracterizá-lo como fruto de descaminho ou contrabando. A equipe conduziu o detentor e os artigos à 4ª DP, onde a ocorrência foi registrada como fato atípico e o material permaneceu na distrital. O conduzido foi liberado.

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

O episódio é mais um na lista de apreensões da Polícia Militar e Civil durante a semana. Na segunda (23), policiais civis da 29ª DP (Madureira) e da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram a operação "Natal Seguro" em pontos da zona norte. Eles apreenderam armas de gel em diferentes pontos.

Fuzis de brinquedo sendo comercializados em uma banca localizada na Rua dos Andradas, no Centro do Rio de Janeiro, foram apreendidos por policiais do #5BPM. O responsável pelo material e os itens apreendidos foram encaminhados para a 4ª DP. A ocorrência está em andamento. pic.twitter.com/JoypKRVtPE -- @pmerj (@PMERJ) December 24, 2024

Na ação realizada na zona norte, nove pessoas foram conduzidas à delegacia para prestarem esclarecimentos. Em nota, a Polícia Civil disse que os simulacros tinham como destino a comercialização ilegal e segue investigando para identificar outros envolvidos no crime.

Armas de gel fazem sucesso neste Natal. As 'guerras' nas ruas com armas de bolinhas de gel se tornaram uma febre entre jovens em várias partes do país, mas estão causando problemas de segurança e saúde pública.

Não é brinquedo, diz Inmetro

Em nota, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) afirma que a Portaria nº 302, de 2021, diz que essas armas não são consideradas brinquedos. "Todas as armas de brinquedo, com ou sem projéteis, devem atender às advertências e requisitos de segurança estipulados para brinquedos" afirma.

Morte no Rio. Um inspetor da Polícia Penal foi morto por assaltantes após, supostamente, confundir as pistolas usadas pelos criminosos com armas de gel, na noite da quinta (19), em Santa Cruz, na zona oeste da capital. A Assembleia Legislativa do Rio tem projetos de lei para restringir a circulação e comercialização das armas de gel.