MPF do PA investiga danos do vazamento de ácido em rio após queda de ponte

O MPF do Pará instaurou um inquérito civil para apurar os possíveis danos socioambientais no rio Tocantins após um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), desabar no domingo (22). Um caminhão com ácido sulfúrico está entre os veículos que caíram durante o incidente.

O que aconteceu

A investigação é aberta após a prefeitura de Marabá, no sudoeste do Pará, divulgar um alerta à população. O comunicado orienta que "todos os moradores e comunidades situados à margem do rio Tocantins evitem qualquer contato com a água do rio".

O MPF pediu às secretarias do Meio Ambiente estadual e municipal estudos preliminares sobre a qualidade da água. A pasta estadual deve enviar equipes para avaliar o impacto a curto, médio e longo prazo na biodiversidade e na utilização da água pela população.

O órgão também pediu estudos ao Instituto Evandro Chagas, ao Museu Emílio Goeldi e à Unifesspa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará).

A queda dos produtos químicos representa graves riscos às comunidades ribeirinhas, ressalta o MPF. "Além disso, a contaminação do rio também é uma ameaça ao meio ambiente, gerando riscos severos a todo o ecossistema ligado ao rio Tocantins", argumenta o órgão.

Três mortes confirmadas

A queda da ponte deixou ao menos três mortes, segundo a Defesa Civil de Estreito (MA). Outras 15 pessoas continuam desaparecidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros do Tocantins.

Os dois primeiros mortos encontrados são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 que estavam em motos. A identidade da terceira vítima ainda não foi revelada.

Três carretas, três motos e dois carros de passeio caíram no rio Tocantins. Buscas estão sendo feitas apenas com botes porque um dos caminhões que caiu no local carregava ácido sulfúrico.

Mergulhadores da Marinha farão buscas no rio Tocantins. O rio está contaminado com ácido sulfúrico e outros produtos químicos após a queda de veículos durante o incidente.