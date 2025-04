Sarney está com covid aos 94 anos; quadro é estável

O ex-presidente José Sarney foi diagnosticado com covid nesta quarta-feira, 16, após fazer o teste da farmácia que confirmou a presença do vírus. Segundo assessores, Sarney já há alguns dias estava apresentando sintomas de um resfriado um pouco mais forte e se sentia cansado. Tinha tosse e coriza. Ele está em Brasília e se preparava para viajar a Minas Gerais, onde participaria, na segunda-feira, 21 de uma cerimônia para lembrar os 40 anos da morte do ex-presidente Tancredo Neves.

Diante da persistência dos sintomas, os enfermeiros que trabalham na casa, cuidando de D. Marly, esposa do ex-presidente, recomendaram que ele fizesse o teste. Ao receber o resultado positivo, o ex-presidente falou com o infectologista David Uip, que está em São Paulo e é um dos maiores especialistas do país, e com a cardiologista Nubia Welerson Vieira, de quem já é paciente.

Ele foi submetido a exames de imagem e laboratoriais no Hospital Brasília Águas Claras, Rede Américas. Os resultados não mostraram alterações. "O ex-presidente está clinicamente estável, os exames estão dentro da normalidade, não foi necessário interná-lo, ele foi medicado e recomendado repouso por sete dias", diz o boletim médico divulgado pela cardiologista.

Sarney permanecerá em casa com a esposa, mas os filhos vão evitar as visitas por cauda do receio do contágio.

De acordo com assessores, o que o ex-presidente mais sentiu foi não poder comparecer às homenagens que serão prestadas ao presidente Tancredo Neves, morto em 1985, a quem ele sucedeu.

A posse de Sarney - embora ele e Tancredo tenham sido eleitos pelo Colégio Eleitoral - pôs fim aos anos em que o país viveu sob as regras do golpe militar de 1964. Tancredo e Sarney foram os dois últimos presidentes escolhidos por eleição indireta. Foi em seu período no cargo que o Congresso promulgou a nova Constituição Federal, em 1988, que está em vigência desde então. A partir de 1989, quando Sarney deixou o cargo, o Brasil passou a viver sob o regime democrático e elegeu, já pelo voto direto, Fernando Collor, que foi afastado da presidência por um processo de impeachment, em 1992.