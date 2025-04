CMN realiza reunião extraordinária nesta quinta-feira, dizem fontes

O Conselho Monetário Nacional (CMN) realiza uma reunião extraordinária nesta quinta-feira, 17, segundo fontes. A reunião não consta ainda da agenda do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que integra o conselho.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não participará do CMN porque está de férias, conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) noticiou mais cedo.

Além dos dois, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também compõe o CMN, mas agenda dela desta quinta não foi divulgada.

A reunião ordinária do CMN está prevista para acontecer na próxima quinta-feira, 24. Normalmente, os votos com as decisões do conselho são divulgados após as 18 horas.