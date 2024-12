'Se tivesse dinheiro, sairia daqui', diz mãe de Ryan sobre Operação Verão

Beatriz da Silva Rosa, que teve o marido e o filho de apenas 4 anos mortos em ações policiais neste ano no Morro São Bento, em Santos, disse que sairia do local onde mora se tivesse condições financeiras. Com a retomada da Operação Verão nesta segunda-feira (16), ela conta que é reconhecida pelos policiais militares por caminhar pela rua com camisas estampando os rostos dos parentes mortos.

'Medo da PM', diz mãe de Ryan

Luta para provar a inocência do marido. Após o assassinato de Leonel Andrade em fevereiro durante a Operação Verão, a PM disse ter revidado a tiros dados pela vítima. Mas a família contesta a versão e diz que ele não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Leonel foi fotografado cerca de uma hora antes de morrer ao lado de muletas, sentado na calçada.

Beatriz diz ser reconhecida por policiais da Operação Verão. "Alguns policiais ficam me encarando quando estou na rua porque uso camisas com o rosto do Ryan e do Leonel", contou em entrevista ao UOL.

Mãe de Ryan e esposa de Leonel diz ter medo da retomada da Operação Verão em Santos. Ela diz que o seu filho de 10 anos entrou em casa ao ver a aproximação de policiais. "Um deles perguntou: 'quem é esse menino?'. Como resposta, ouviu: 'Esse é o irmão do menino que morreu'".

Se tivesse dinheiro, eu sairia daqui. Eu convivo com o medo, porque os policiais sobem o morro para matar. E matam também pessoas inocentes. Até hoje, eu luto para provar que o meu marido não tinha envolvimento com o crime.

Beatriz da Silva Rosa

Ineficiente, dizem especialistas

Alta letalidade no verão passado. Sem imagens de câmeras corporais nas fardas dos agentes e com suspeitas de irregularidades investigadas pelo Ministério Público, a PM matou 56 pessoas na ação entre dezembro de 2023 e abril deste ano. Na ocasião, Guilherme Derrite, secretário da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), disse que a pasta estava combatendo o PCC.

Dados indicam dúvidas sobre efetividade da ação. A SSP informou que a PM apreendeu 2,6 toneladas de drogas e 119 armas de fogo na última Operação Verão. É o equivalente a menos de 1% da movimentação financeira anual da facção criminosa paulista, que é de até R$ 6 bilhões a cada 12 meses, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

A Operação Verão surgiu para dar mais segurança à população nas férias. A PM não vai ao litoral de São Paulo para combater o PCC. Para isso, precisaria de inteligência policial e investigação. Se o objetivo é o combate ao crime organizado só com viatura na rua, o resultado é zero.

Ivana David, desembargadora do TJ-SP e especialista em investigações sobre o crime organizado

A PM foi ao litoral no verão passado sem um plano efetivo de enfrentamento ao PCC. Para isso, precisaria prender líderes e impedir mecanismos de lavagem de dinheiro. Isso não ocorreu. A ação precisaria ser mais planejada e organizada, o que não parece ser o caso.

Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV

É vergonhoso e estarrecedor que a população preta e pobre continue sendo reprimida com a retomada da Operação Verão, que teve inúmeros casos de pessoas inocentes sendo mortas. Se a SSP tivesse observado os impactos negativos dessa ação no litoral, teria criado outras alternativas.

Adilson Sousa Santiago, presidente do Condepe (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana)

MP monitora operação. A instituição ainda informou ter oferecido denúncia à Justiça contra três policiais militares por mortes na Operação Verão. Procurada pelo UOL, a SSP-SP ainda não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.

Policiais militares em patrulhamento na Baixada Santista durante a Operação Verão Imagem: Divulgação/SSP-SP

Ação agora será gravada

Câmeras em fardas: uma diferença em relação a 2023. O governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu ao STF que a obrigatoriedade de uso de câmeras em fardas se restrinja às grandes operações, em solicitação nesta quarta-feira (18).

A medida contesta a determinação de uso do equipamento em todas as ações. Mas obriga a PM a registrar imagens da Operação Verão, no litoral de São Paulo.

Determinação do uso de câmeras surgiu em meio à escalada da violência policial. Um agente de folga matou um jovem negro com um tiro pelas costas em São Paulo no mês passado. Neste mês, a PM paulista ainda teve os casos gravados de um homem sendo jogado de uma ponte em uma abordagem e de uma idosa sendo agredida por um agente. Na madrugada desta terça-feira (17), uma PM foi filmada dando chutes em um homem já rendido no chão em Paraisópolis.