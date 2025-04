Lula não desejou pronta recuperação nem Bolsonaro chorou com a mensagem

É falso que Lula (PT) tenha feito Jair Bolsonaro (PL) chorar ao supostamente lhe desejar uma rápida recuperação, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

Não há qualquer registro de que o presidente tenha feito alguma declaração semelhante sobre Bolsonaro, que passou por uma cirurgia no intestino e continua internado. Da mesma forma, não há qualquer evidência de que o ex-presidente teria se emocionado com uma suposta mensagem do petista.

O que diz o post

"Lula faz Bolsonaro CHORAR ao vivo", diz o título da publicação. A postagem contém um vídeo que exibe uma sequência de fotos dos dois.

Enquanto as imagens se alternam, um narrador diz que "Lula mandou um recado pra Bolsonaro ao vivo e o ex-presidente chorou no hospital ao assistir". Ele afirma que "ninguém esperava a atitude de Lula durante um evento em Brasília" ao "interromper um discurso e dizer: 'Independentemente das nossas diferenças, desejo pronta recuperação ao ex-presidente. Saúde está acima da política'". O narrador acrescenta que "Bolsonaro assistiu ao vídeo direto do hospital e não segurou as lágrimas" e que ele teria dito a aliados que jamais imaginou isso vindo de Lula.

Por que é falso

Não há indícios de que Lula tenha desejado pronta recuperação a Bolsonaro. O UOL Confere pesquisou no Google pela frase atribuída ao presidente pelas publicações enganosas. Os resultados apontam apenas para outras reproduções das peças desinformativas, sem qualquer registro feito por fontes oficiais do governo federal (aqui) ou de veículos de imprensa profissional, que certamente teriam destacado as declarações caso elas realmente tivessem acontecido (aqui).

Lula não interrompeu discurso para falar sobre saúde de Bolsonaro. Uma pesquisa tanto nas redes sociais do governo federal (aqui, aqui, aqui e aqui) como nas do petista (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui) também não traz qualquer manifestação do presidente sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Da mesma forma, não há indícios de que Lula tenha interrompido um discurso em um evento em Brasília para falar deste assunto, como alegam os posts enganosos.

Não há registro de que Bolsonaro teria chorado com suposta mensagem de Lula. Uma busca nas redes sociais de Bolsonaro (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui) também não trouxe qualquer resultado sobre a suposta mensagem de Lula, a possível reação emocionada do ex-presidente nem o comentário feito a aliados, diferentemente do que afirmam os posts desinformativos.

Imprensa não noticiou suposta reação de Bolsonaro. Da mesma forma, nenhum veículo de imprensa publicou qualquer matéria a respeito do comentário atribuído ao ex-presidente feito a aliados nem de que Bolsonaro teria chorado ao assistir à suposta mensagem de Lula (aqui).

Ex-presidente passou por cirurgia no intestino e está na UTI. Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais durante visita à cidade de Santa Cruz (RN) no último dia 11. Ele foi atendido em um hospital do município e, em seguida, levado de helicóptero para Natal (RN) (aqui). Bolsonaro foi transferido para Brasília, onde está internado desde o dia 13 no hospital DF Star. O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas para tratar de um quadro de obstrução intestinal (aqui). Boletim médico informa que ele continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sem previsão de alta (aqui). Ao participar de uma live com os filhos, Bolsonaro disse acreditar que poderia deixar o hospital na segunda (aqui).

Viralização. Uma postagem no Instagram tinha mais de 1.400 mil curtidas até hoje.

