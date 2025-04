Na Basílica de São Pedro, fieis encontram fila de 4 h e silêncio absoluto

Fiéis aguardam por cerca de 4 horas até conseguirem entrar na Basílica de São Pedro para o último adeus ao papa Francisco. As longas filas e o alto volume de pessoas faz o Vaticano cogitar estender o horário para entrada no templo.

Após a longa espera do lado de fora, e quando enfim cruzam as portas da basílica, as pessoas são envolvidas por um silêncio absoluto. O ruído do mundo externo se dissipa por completo.

Não há sussurros nem conversas entre conhecidos que caminham juntos até o caixão do papa. Ali, o silêncio é como presença. É espesso, quase sagrado. Toca a pele, silencia os pensamentos e impõe respeito.

No corredor central da Basílica, a fila continua. Mais lenta, mais compacta. São centenas de fiéis unidos por um mesmo desejo: ver de perto o corpo de Francisco, o papa que escolheu o nome do santo dos pobres e dedicou seu pontificado aos marginalizados, aos esquecidos, aos que sofrem. Muitos choram em silêncio. Outros sorriem, com gratidão.

23.abr.2025 - Pessoas usam seus smartphones para gravar imagens multimídia perto do caixão enquanto o corpo do Papa Francisco é velado dentro da Basílica de São Pedro, no Vaticano Imagem: Alberto PIZZOLI / AFP

A despedida dos fiéis transcende as palavras. É um momento em que o tempo parece suspenso, e a fé se manifesta em sua forma mais pura: no silêncio, na presença, na espera. O Conclave está à porta, mas hoje as pessoas só têm em mente uma coisa: dar adeus a Francisco.

Velório aberto ao público

Corpo está exposto desde a manhã de hoje e o horário deve ser estendido além de 0h. Fieis podem ver o caixão do papa Francisco nos seguintes horários: Quarta-feira (23), das 11h (6h no horário de Brasília) à 0h (19h no horário de Brasília); quinta-feira (24), das 7h (2h no horário de Brasília) à 0h (19h no horário de Brasília); e sexta-feira (25), das 7h (2h no horário de Brasília) às 19h (14h no horário de Brasília).

De hoje até sábado será rezado um rosário noturno na Basílica de Santa Maria Maggiore, sempre às 21 horas (horário local). A cada dia, um cardeal diferente conduz a cerimônia, que ocorrerá ao lado de fora da igreja. No sábado, a reza será dentro.

Caixão será fechado às 15h de sexta-feira (25), informou o Vaticano. O rito de fechamento será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell.

A cerimônia do funeral começa sábado às 10h, no horário local de Roma (5h no horário de Brasília). O cardeal italiano Giovanni Battista celebra a missa de corpo presente, uma cerimônia de despedida.

Cardeais prestam homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 23 de abril de 2025 Imagem: ANDREW MEDICHINI/AFP

Papa está com um rosário nas mãos e vestido com a casula vermelha, o pálio e a mitra branca na cabeça. Caixão foi preparado na capela da residência Santa Marta, onde ele vivia, na tarde de segunda-feira após cerimônia de certificação de morte presidida pelo camerlengo. A colocação do corpo no local foi um pedido do próprio papa em vida. Desde sua eleição em 2013, Francisco optou por viver ali, rejeitando residir no Palácio Apostólico.

Francisco pediu rituais simples

Francisco ordenou uma simplificação de todos os rituais fúnebres. Antes de morrer, ele descartou, por exemplo, o uso do catafalco, espécie de plataforma onde os corpos dos papas anteriores eram colocados.

Papa escolheu um caixão simples de madeira revestido de zinco. Pela tradição, o chefe da Igreja é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

Ele também optou por ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A igreja foi o primeiro lugar que Jorge Mario Bergoglio foi após se tornar papa e que procurou durante a pandemia de covid-19. Ele disse mais de uma vez que se sentia "engaiolado" no Vaticano.