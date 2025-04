Bolsas de NY fecham em alta com expectativa de alívio em tarifas à China e estabilidade no Fed

As bolsas de Nova York ampliaram os ganhos de ontem nesta quarta-feira, 23, após o presidente Donald Trump afirmar que não tem "nenhuma intenção" de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e sugerir que as tarifas de 145% sobre produtos importados da China poderiam "cair substancialmente" assim que os dois países negociarem um acordo.

O Dow Jones subiu 1,07%, aos 39.606,57; o S&P 500 avançou 1,67%, aos 5.375,86 pontos; e o Nasdaq teve alta de 2,50%, aos 16.708,05 pontos. Os dados são preliminares.

A Tesla reportou uma queda no lucro líquido no primeiro trimestre, devido ao recuo nas vendas e ao impacto negativo das atividades políticas do CEO Elon Musk sobre os consumidores. Ainda assim, a ação da montadora de veículos elétricos subiu 5,34% após Musk afirmar, na teleconferência de resultados, que o tempo que tem dedicado ao Departamento de Eficiência Governamental dos EUA "cairá significativamente" a partir de maio.

A ação da Intel avançou 5,43% após a Bloomberg noticiar que a fabricante de chips deverá reduzir sua força de trabalho em mais de 20%. Os cortes fazem parte de uma estratégia para simplificar a gestão e reconstruir uma cultura voltada para a engenharia.

A Enphase Energy despencou 15,6% após os lucros do primeiro trimestre ficarem abaixo das expectativas. A empresa de instalação de painéis solares residenciais teve lucro de US$ 0,68 por ação com receita de US$ 356,1 milhões, ante previsões de US$ 0,72 por ação e receita de US$ 360,6 milhões.

A ação da Boeing subiu 5,9% após a empresa aeroespacial registrar prejuízo menor que o esperado no primeiro trimestre - US$ 0,49 por ação, ante previsão de US$ 1,21. A receita foi de US$ 19,5 bilhões, em linha com a estimativa de US$ 19,6 bilhões.

Os papéis da SAP listados nos EUA subiram 7,5% depois que a empresa alemã de softwares corporativos reportou aumento no lucro operacional e na receita no primeiro trimestre, mantendo a orientação para 2025. As vendas da divisão de nuvem cresceram 26%.

