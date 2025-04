Lucro da Adidas supera projeções com forte demanda por seus tênis

(Reuters) - A Adidas, fabricante alemã de roupas e artigos esportivos, reportou nesta quarta-feira vendas e lucro acima das expectativas no primeiro trimestre, mencionando crescimento em todos os seus mercados e canais.

O lucro operacional do primeiro trimestre aumentou 82%, para 610 milhões de euros, segundo o grupo, resultando em uma margem de 9,9%. Analistas, em um consenso fornecido pela empresa, esperavam uma margem de 8,9% e um lucro de 546 milhões de euros.

O sucesso dos tênis da companhia, incluindo os modelos Samba e Gazelle, ajudou a Adidas a capturar mais participação no mercado de sua rival norte-americana Nike e a manter vantagem competitiva sobre novas marcas de roupas esportivas, como On Running e Hoka, em tempos de incerteza.

As vendas da empresa no primeiro trimestre subiram 13%, para 6,15 bilhões de euros, acima do consenso de 6,095 bilhões, disse a Adidas, acrescentando que, excluindo as vendas da linha Yeezy de um ano antes, a receita trimestral da marca Adidas subiu 17%.

Listadas em Frankfurt, as ações da Adidas, que prevê divulgar seu resultado completo do primeiro trimestre em 29 de abril, subiam cerca de 6% durante a tarde.

(Reportagem de Angela Christy em Bengaluru e Christoph Steitz em Frankfurt)