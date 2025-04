Após live em UTI, Bolsonaro recebe intimação para se defender em ação penal por golpe de Estado

BRASÍLIA (Reuters) - Após participar de uma entrevista e uma live na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde está internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado no início da tarde desta quarta-feira sobre o andamento da ação em que ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

A citação de Bolsonaro, cuja defesa terá cinco dias para apresentar sua defesa prévia no processo criminal, ocorreu no leito de UTI do hospital DFStar, em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia no dia 13 de abril.

Com aval do ministro do STF Alexandre de Moraes, uma oficial de Justiça esteve no hospital e intimou Bolsonaro. Ele deu ciência da intimação às 12h47, segundo cópia do documento divulgado pelo Supremo.

Na segunda, Bolsonaro deu uma entrevista por vídeo ao SBT Brasil e na terça participou de uma transmissão ao vivo pela internet com seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, além do ex-piloto Nelson Piquet.

No final de março, a Primeira Turma do Supremo decidiu aceitar por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outros acusados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

(Reportagem de Ricardo Brito)