Diplomação de Nunes e vereadores de SP tem presença de Tarcísio e Temer

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participaram da cerimônia de diplomação do prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e dos 55 vereadores eleitos no município. O evento ocorreu nesta quinta-feira (19) no Memorial da América Latina, na capital paulista.

O que aconteceu

Cerimônia formalizou resultado das eleições e encerrou processo eleitoral. Prefeito e vereadores receberam diplomas que atestam a legitimidade para assumirem seus cargos em 2025.

Deputados federais e estaduais, além de familiares dos eleitos, marcaram presença. O presidente da Câmara, Milton Leite (União), que deixará o cargo este ano, também participou.

Diplomação simbolizou concretização do desejo popular, disse presidente do TRE-SP. Em seu discurso, o desembargador Silmar Fernandes afirmou que a cerimônia não foi "apenas um ato formal", mas representou o "desejo de votar e ser votado".

Autoridades defenderam democracia e sistema eleitoral. "A Justiça Eleitoral tem sido alvo de ataques, desinformação e ameaças. Muitos têm tentado enfraquecer a confiança popular nas nossas urnas, que são exemplos de segurança e integridade", afirmou o presidente da Junta Eleitoral Apuradora e Totalizadora do município de São Paulo, Antonio Maria Patiño Zorz.

Evento reuniu mais de 1.500 convidados e marcou retorno no formato presencial. Em 2020, a cerimônia foi restrita, com poucos convidados devido à pandemia da covid-19.

Posse de Nunes acontecerá em 1º de janeiro. O prefeito reeleito derrotou Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno com 59,35% dos votos válidos.

Vaias, emoção, atrasos e protesto

Prefeito reeleito foi vaiado e recebeu gritos de apoio ao ser diplomado. O vice de Nunes, o coronel Ricardo Mello Araújo (PL), não participou do evento — o motivo da ausência não foi informado. Além dele, os vereadores Gabriel Abreu (Podemos), Jair Tatto (PT), Roberto Trípoli (PV) e Renata Falzoni (PSB) não estiveram presentes.

Cerimônia foi marcada por emoção dos vereadores eleitos e reeleitos. Antes de o evento começar, políticos tiraram fotos com familiares, colegas de partidos e comemoraram a data.

Vereador mais votado deste pleito, Lucas Pavanato (PL), chegou atrasado. Ele subiu no palco após o início da cerimônia. Sandra Alves (União) chegou poucos minutos antes do parlamentar.

Oposição ensaiou protesto após a diplomação. "Sem anistia", gritaram vereadores eleitos do PT e do PSOL. A manifestação durou poucos segundos e logo eles dispersaram. A vereadora Luana Alves (PSOL) recebeu o diploma com a camiseta "sem anistia".