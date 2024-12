Amigos de infância abrem hamburgueria, ampliam o negócio e faturam R$ 12 mi

Pedro Antonelli, 32, trabalhava na cafeteria da mãe, quando decidiu ter seu próprio negócio. Ele alugou um ponto ao lado da cafeteria e abriu a Salt Burger n' Bar, em 2018, na zona norte de São Paulo, para aproveitar a onda de hamburguerias na época. Convidou Rafael Rizzo, 32, seu amigo de infância, para ser seu sócio. Hoje, além da hamburgueria, o Grupo Salt tem pizzaria, padaria, beach club e clube de assinaturas. Em 2023, o Grupo faturou R$ 12 milhões.

Como ele começou o negócio

Antonelli trabalhou por dois anos no Jacques Café, na Serra da Cantareira, em São Paulo. O negócio é de propriedade de sua mãe, Jacqueline, que mantém o negócio até hoje. Ele era uma espécie de gerente no local.

Em 2018, no auge da onda de hamburguerias artesanais no país, ele decidiu montar o seu negócio. Convidou Rafael Rizzo, seu amigo de infância desde a quinta série, para ser seu sócio. Eles montaram a Salt Burger em um local ao lado da cafeteria. O investimento foi de R$ 200 mil. Na época, Rizzo trabalhava na logística de uma grande livraria, mas não estava satisfeito.

Em 2021, o Salt Burger se mudou da Serra da Cantareira para Santana, também na zona norte de São Paulo. " A decisão foi motivada pelo movimento limitado aos finais de semana na Cantareira e pela maior movimentação em Santana", afirma Antonelli.

Salt tem 17 opções de lanche no cardápio

Alguns lanches do cardápio do Salt Burger n’ Bar Imagem: Divulgação

O hambúrguer mais vendido é o Salt Burger. É feito com pão de brioche, blend artesanal, queijo gouda, cebola assada, bacon caramelizado e maionese de mostarda fermentada em cerveja IPA. Acompanha batatas fritas artesanais. Custa R$ 49,90.

O mais novo hambúrguer do cardápio é o Provola. Tem pão de brioche do blend da casa, catupiry e provolone defumado, finalizado com tomate ralado e alho frito (R$ 44,90).

Grupo Salt tem 5 negócios

A expansão do negócio começou em 2019, quando abriram uma pizzaria. Atualmente. o Grupo Salt tem cinco negócios: Salt Burger, Salt ZN Pizza Bar, Salt Bakery (padaria e confeitaria), Salt Beach Club (são duas unidades com uma grande estrutura de eventos e quadras de esportes de areia) e Club Salt (um clube de assinaturas com benefícios de diversos estabelecimentos da zona norte de São Paulo). Todas as unidades são próprias.

"O Club Salt é um aplicativo de benefício que, além de proporcionar vantagens exclusivas para os moradores e frequentadores da região, também busca valorizar e fortalecer o comércio local", diz Antonelli. A mensalidade é de R$ 24,90. Entre os parceiros, estão cerca de 20 marcas, como academias, escola de idiomas, lojas e clínicas.

Em 2023, o Grupo Salt faturou R$ 12 milhões. Somente o Salt Burger teve faturamento de R$ 3,5 milhões. O lucro foi de 15%.

Vale focar na experiência do cliente

Visão empreendedora estratégica. "Antonelli tem uma visão empreendedora estratégica de mercado muito forte, tem sido capaz de transformar o seu negócio em outros negócios sólidos. Ele aproveitou o público da cafeteria para a sua hamburgueria. Agarrou a oportunidade. É um líder nato", diz Luiz Mauro Fernandes, consultor de negócios do Sebrae-SP.

'Booms' do mercado. Para o consultor, Antonelli soube aproveitar os 'booms' do mercado: hamburgueria artesanal, pizzaria e beach club. "Cada vez mais, as empresas têm buscado diversificar o negócio, e ele aproveitou as tendências do momento", afirma.

A diversificação traz desafios. Fernandes diz, no entanto, que quem tem múltiplos negócios —e com suas características próprias— enfrenta o desafio de uma gestão eficiente em cada um deles. "É crucial que cada uma das empresas receba a atenção necessária, para manter a qualidade tanto do produto e do serviço quanto da experiência do cliente. Essa qualidade pode ir se diluindo com o tempo, e isso mexe com a reputação da marca", declara.

Vale inovar para fidelizar o cliente. O consultor diz que, no mercado de alimentação, a preferência do consumidor muda a todo momento. "Vale continuar inovando tanto no cardápio quanto na experiência do cliente. As empresas devem se adaptar ao novo consumidor, que está mais interessado na experiência que o produto pode trazer para ele, do que no produto em si. Hambúrguer é hambúrguer em qualquer lugar. O que o consumidor quer é a experiência em ir comer um hambúrguer naquele determinado lugar", afirma.