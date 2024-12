Chandon, Casa Perini e mais: 9 espumantes para brindar no fim do ano

Pensando nos brindes das festas de fim de ano, o Guia de Compras UOL selecionou diferentes tipos de espumantes para te ajudar a escolher a melhor bebida, seja para celebrar no Natal, na confraternização com os amigos ou na chegada de 2025.

A seleção possui 9 espumantes, com preços a partir de R$ 32,90, e também algumas dicas de como harmonizar as bebidas com os alimentos. Confira:

Brut

O espumante do tipo Brut é mais seco, que pode ser combinado com vários pratos, entre doces ou salgados. Essa bebida costuma harmonizar com carnes mais suaves, peixes ou frutos do mar e até com o peru de Natal.

Confira opções de espumantes brut:

Brut Rosé

Espumantes rosé possuem uma cor rosada por terem as cascas das uvas tintas, que permanecem durante parte do processo de produção. Essa bebida é mais frutada do que os espumantes brancos, com notas de frutas vermelhas e cítrica. Uma combinação que vale a pena provar é com salmão, fresco ou defumado, ou com uma tábua de queijos.

Também pode ser combinado com pratos mais temperados da cozinha brasileira, refeições que podem ser encontradas na festa do Ano Novo.

Adocicados

Em geral, esses espumantes adocicados são indicados para a hora da sobremesa, pois combinam com frutas frescas ou em calda, bolos recheados, pavês e pudins. Para quem gosta de um contraste, harmonizar os espumantes adocicados com queijos fortes, como gorgonzola ou parmesão, também pode ser uma boa alternativa.

Mas não há restrição: os espumantes mais docinhos podem ser uma boa opção a qualquer hora para quem não curte os secos.

*Com informações do texto publicado em 20/12/2023.

