'Todos foram alvo', diz polícia sobre ataque em escola cristã nos EUA

Do UOL, em São Paulo

A polícia de Madison disse nesta terça-feira (17) que todos eram alvos no ataque a tiros que deixou três mortos, incluindo a atiradora, e seis feridos na escola Abundant Life Christian School, em Wisconsin (EUA).

O que aconteceu

Motivação do crime ainda é desconhecida, mas as autoridades trabalham para descobrir o mais rápido possível. O chefe da polícia de Madison, Shon Barnes, afirmou apenas que as investigações realizadas até o momento indicam que a atiradora, que tinha 15 anos, cometeu o crime possivelmente por uma "combinação de fatores", sem detalhar quais.

A polícia diz que apura se é autêntico um suposto manifesto, atribuído à atiradora, que está sendo divulgado nas redes sociais. Barnes afirmou que não foi possível checar a veracidade do documento até o momento e pediu que o conteúdo não seja compartilhado.

O chefe de polícia se negou divulgar informações sobre as contas de redes sociais que seriam da adolescente. Ele também não repassou informações sobre a conversa de investigadores com os pais da atiradora, nem o resultado da busca e apreensão feita na residência dela na noite de segunda-feira (16).

Barnes disse ainda que várias escolas de Madison receberam ameaças falsas de ataque por telefone. As autoridades apuram onde as ameaças começaram e vão investigar as ocorrências.

Autoridades não respondem perguntas

Prefeita de Madison pediu que população tenha paciência e não espalhe desinformação. Satya Rhodes-Conway apontou que ainda é cedo para comentar se os pais da atiradora ou outras pessoas irão enfrentar acusações criminais em razão do ataque. "Há muito que não sabemos e temos que dar tempo e espaço à polícia para um exame cuidadoso e metódico", disse. Ela falou logo após Barnes deixar o local da coletiva de imprensa sem responder às perguntas da imprensa.

Autoridades se recusaram a responder diversas perguntas na coletiva. Além de Satya, a executiva do condado de Dane, Melissa Agard, estava no local. Nenhuma das duas respondeu se a atiradora sofria bullying, nem deram os nomes das vítimas, acrescentando que não poderiam falar sobre a investigação em andamento.

"Não é da conta de vocês quem foi prejudicado neste incidente. Por favor, tenham um pouco de decência humana e respeito pelas pessoas que perderam entes queridos. Apenas tenham um pouco de decência humana, pessoal. Deixem-nos em paz. Não se alimentem da dor deles", declarou Satya.

Atiradora era adolescente de 15 anos

Adolescente era conhecida por outro nome que não o de batismo, segundo a polícia. Ela era aluna da Abundant Life Christian School e morreu enquanto era levada para um hospital. Informações preliminares apontam que ela morreu com um ferimento de bala autoinfligido. O ataque ocorreu faltando pouco mais de uma semana para o Natal.

Ataque ocorreu em uma sala de estudos que tinha alunos de diferentes séries. Quem acionou a polícia para a ocorrência de tiroteio foi uma professora do segundo ano da escola às 10h57 (horário local; 13h57 no horário de Brasília), informou o chefe de polícia de Madison. A corporação diz que chegou ao local quatro minutos depois do acionamento.

Na noite de segunda, a polícia afirmou que a investigação indicava que apenas a adolescente estava envolvida na ação, sem ajuda de terceiros. A arma usada no crime foi uma pistola.

Shon Barnes, chefe da polícia de Madison, em coletiva de imprensa Imagem: Reprodução/YouTube/AP

Além das duas vítimas, a atiradora também morreu. As duas pessoas mortas eram um professor e um estudante, que não foram identificados. Anteriormente, o número divulgado pelas autoridades era de cinco mortos, mas a polícia corrigiu a informação.

Dois dos feridos estão em estado grave e correm risco de morte, conforme a corporação. Outros quatro feridos —sendo um professor e três estudantes— não correm risco e dois deles já receberam alta médica.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.