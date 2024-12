Incêndio em área de comércio mobiliza bombeiros no centro de SP

Um incêndio no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo, mobiliza pelo menos nove equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (17).

O que aconteceu

Acionamento para a rua Ribeiro de Lima, perto da rua José Paulino, aconteceu às 7h25, segundo os bombeiros. No local, funcionam lojas de roupas, bolsas e calçados.

Fumaça preta pode ser vista de bairros vizinhos. Equipes precisaram serrar as portas dos comércios e usar uma escada articulada para controlar o fogo.

Não há registro de feridos até o momento. O fogo começou antes do horário de funcionamento das lojas, que costumam abrir às 8h.