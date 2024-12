Fluminense anuncia que não vai renovar com Felipe Melo

O zagueiro Felipe Melo, de 41 anos, deixará o Fluminense, informou nesta segunda-feira (16) o presidente do clube, em uma decisão que deixa no ar a continuidade da carreira do veterano jogador.

"A gente já conversou, já comunicou a ele que ele não segue com a gente como atleta do Fluminense", disse Mário Bittencourt durante uma coletiva de imprensa realizada na sede do time carioca.

Um dos líderes do time que conquistou a primeira Copa Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024) do Flu, Felipe Melo havia tornado público o desejo de disputar o Mundial de Clubes ampliado pelo time carioca antes de se aposentar no fim de 2025.

Esse torneio, para o qual o tricolor se classificou por ter conquistado a Libertadores do ano passado, será realizado nos Estados Unidos entre junho e julho do ano que vem.

Mas o contrato do zagueiro termina no dia 31 de dezembro e não será renovado, segundo Bittencourt, por isso o futuro do temperamental zagueiro e meio-campista é uma incógnita.

"Estou de férias [...] Depois falo com vocês com calma", reagiu o jogador em um story em sua conta no Instagram.

O presidente do Fluminense abriu as portas para que o agora ex-capitão, que manifestou interesse em ser treinador, possa "ajudar em outras coisas" dentro da instituição, inclusive na formação de novos talentos.

"Não há nada decidido, pode até ser que ele não esteja mais vinculado ao clube. Não sei o que ele decidiu para sua carreira. Com certeza receberá ofertas para jogar", acrescentou.

O ex-jogador da seleção brasileira perdeu espaço no Fluminense, que nesta temporada esteve à beira do rebaixamento à segunda divisão, desde a chegada do técnico Mano Menezes, em julho.

Felipe Melo defende o time carioca desde 2022, após ter atuado em times europeus como Inter de Milão, Juventus Turim, Fiorentina e Galatasaray.

Com a seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, na qual a Holanda eliminou o pentacampeão mundial nas quartas de final.

Após esse Mundial não foi mais convocado pela seleção, pela qual disputou 22 partidas e marcou dois gols.

