Cartel de Sinaloa: Ex-membro do alto escalão é preso nos EUA

Autoridades dos Estados Unidos detiveram no país Dámaso López Serrano, um ex-membro do alto escalão do Cartel de Sinaloa, que estava em liberdade condicional após ser preso em 2017, informou neste sábado (14) a presidente do México, Claudia Sheinbaum.

"É uma detenção muito importante", declarou a presidente mexicana ao ser questionada pela imprensa durante uma visita a Palenque, Chiapas, no sul do país. Sheinbaum afirmou que seu governo dará mais detalhes sobre a prisão posteriormente.

De acordo com a imprensa americana, López Serrano foi preso na sexta-feira, no estado da Virgínia, sob acusações de tráfico de fentanil. Dámaso López Serrano, conhecido como "Mini Lic", foi inicialmente detido em 2017, quando se entregou voluntariamente às autoridades americanas.

Na época, o governo dos Estados Unidos declarou que ele era o membro de mais alto escalão de um cartel a se entregar voluntariamente às autoridades.

López Serrano se declarou culpado por tráfico de metanfetamina, heroína e cocaína. Contudo, segundo a imprensa mexicana, ele foi libertado em regime condicional em 2022.

O Cartel de Sinaloa é uma das maiores organizações de narcotráfico no México e foi fundado por Joaquín "Chapo" Guzmán, atualmente cumprindo prisão perpétua nos Estados Unidos.

Culiacán, capital de Sinaloa, tem enfrentado uma onda de violência desde a prisão de Ismael "Mayo" Zambada, outro importante líder do cartel, capturado em 25 de julho passado no Novo México, Estados Unidos.

Zambada, de 76 anos, foi preso junto com Joaquín Guzmán López, filho de "El Chapo" Guzmán. Supostamente, o herdeiro de Guzmán entregou "El Mayo" às autoridades em busca de benefícios judiciais para si e para um irmão que está preso no mesmo país.

O conflito em Sinaloa envolve pistoleiros leais a "El Chapo" e seus filhos contra aliados de Zambada, que se declarou inocente das acusações que enfrenta em um tribunal de Nova York.