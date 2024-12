AGU notifica YouTube para remoção de informações falsas sobre saúde de Lula

A AGU (Advocacia-Geral da União) informou nesta sexta-feira (13) que apresentou uma notificação extrajudicial ao YouTube Brasil para que sejam removidos, em até 24 horas, vídeos com conteúdo falso sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O UOL aguarda um posicionamento da plataforma.

O que aconteceu

Vídeos foram publicados desde a internação de Lula. Algumas publicações, segundo a AGU, sugeriram até a morte do presidente.

Postagens são enganosas e fraudulentas. Segundo o órgão, elas "violam o direito à informação, extrapolando os limites da liberdade de expressão", conforme trecho da notificação. A ação foi intermediada pela PNDD (Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia).

AGU pede que vídeos contenham aviso caso não sejam apagados. A advocacia-geral orienta que a plataforma mostre ao usuário que a mensagem é falsa e que a notícia verdadeira seja colocada na página. A ação pede ainda a desmonetização dos canais, já que muitos têm anúncios ou disponibilizam chave PIX para transferências financeiras.

UOL procurou o YouTube, mas ainda não teve resposta. A redação tenta confirmar se a plataforma recebeu a notificação e se pretende remover o conteúdo. Assim que a resposta for encaminhada, este texto será atualizado.

Saúde do presidente

Na última quinta (12), equipe médica removeu dreno intracraniano de Lula. O equipamento foi utilizado durante a embolização de uma artéria no período da manhã. O procedimento bloqueou o fluxo sanguíneo e evitou sangramentos com a ajuda de um cateter, introduzido pela artéria femoral do presidente. A complementação foi necessária após uma cirurgia realizada às pressas na madrugada de terça (10) para drenar uma hemorragia decorrente de uma queda sofrida em outubro.

Lula deixou UTI na sexta-feira (13) e passou aos cuidados semi-intensivos. O presidente está internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O que muda é que o monitoramento passa a ser em intervalos, e não de forma contínua, no mesmo quarto em que ele já estava internado. Mais cedo, o presidente publicou um vídeo em que aparece caminhando pelos corredores do hospital.

Presidente 'segue lúcido e orientado', segundo boletim médico. "Alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores", dizia o comunicado divulgado na sexta.

Alta está prevista para o início da semana. O médico cardiologista Roberto Kalil disse que Lula deve ter alta entre segunda (16) e terça-feira (17), quando poderá viajar de volta a Brasília.