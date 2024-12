12.12 Shopee tem air fryer, fone de ouvido, projetor e mais com até 70% OFF

A Shopee realiza nesta quinta-feira (12) o "12.12", mais uma promoção de datas duplas do site — quando o dia e o mês têm o mesmo número. Desta vez, o evento promocional é especial de Natal e conta com frete grátis para compras acima de R$ 10 (em fretes de até R$ 20). Também são mais de R$ 7 milhões em cupons de descontos.

Para quem deseja economizar, o Guia de Compras UOL separou dez entre as melhores ofertas, incluindo eletrônicos, produtos de casa e de bem-estar. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 219. Confira:

Tamanho da projeção: 40 a 130 polegadas;

Tem Wi-Di, Android 11 e baixo ruído.

Capacidade de 3,8 litros;

Disponível nas versões 110 V e 220 V (é preciso selecionar na hora da compra e o preço pode variar).

Três funções: aspirador de pó, ventilador de ar e aspirador de alta sucção;

Possui potência de 120 W e acompanha cabo de carregamento USB.

Podem ser levados ao freezer e micro-ondas;

Potes arredondados e com tapa.

Bateria: 2.400 mAh;

Versão do Bluetooth: 5.0.

Disponível nos tamanhos solteiro, casal, queen e king;

Dá para escolher entre cores como vermelho, azul, verde, preta e branca.

Pode ser usada para limpeza da casa e do carro, segundo o fabricante;

Acompanha cabo USB e três escovas de diferentes tamanhos.

Bivolt;

Seis níveis de velocidade.

Promete ser resistente a altas temperaturas;

Inclui 19 peças, como concha, espátula e pincel.

Bateria para até 40 horas de uso (com estojo de recarga);

Versão do Bluetooth: 5.1.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.