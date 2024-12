Randolfe diz acreditar em retorno de Lula ao trabalho 'na terça ou quarta'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), submetido à cirurgia de emergência em São Paulo, pode voltar a dar expediente em Brasília já a partir da próxima semana, diz acreditar o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso Nacional, no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (11).

O presidente está bem e eu estou muito confiante. Se Deus quiser, na semana que vem, ele já estará pessoalmente aqui, em Brasília. Eu até me arrisco a dizer que, na terça ou na quarta-feira, ele já estará de volta ao time, conduzindo aqui as atuações e com o mesmo dinamismo de sempre.

Ele poderá sair da UTI e ir para outro quarto, algum quarto de hospital. Por isso, a minha perspectiva, se Deus e Nossa Senhora de Nazaré assim permitirem, e eles permitirão, é que na semana que vem ele já esteja aqui em Brasília trabalhando. Foi só um pequeno susto, mas já passou. Randolfe Rodrigues, senador e líder do governo

Lula passou por drenagem de uma hemorragia intracraniana após sentir fortes dores de cabeça. Os médicos disseram que o petista evolui bem, sem sequelas, e que permanecerá em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ainda não há informações sobre a data de alta do presidente.

A perda de sangue é consequência da queda que o mandatário sofreu no Palácio da Alvorada no dia 19 de outubro. Na ocasião também se afastou do Poder por alguns dias. Desde então, Lula vinha fazendo acompanhamento médico para avaliar as consequências do corte, num total de cinco exames.

O que aconteceu com Lula?

O presidente Lula se queixou de dores na cabeça no fim da tarde de ontem, após o encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.

Lula saiu do Planalto às pressas pouco depois das 18h. A bandeira com o brasão da República, que indica onde o presidente está, só foi arriada por volta das 20h20, e a transferência para São Paulo só foi divulgada na madrugada.

Depois de passar por exames médicos no Sírio-Libanês em Brasília e ser constatado um sangramento, o presidente foi transferido para São Paulo no avião presidencial, acompanhado por médicos, mas sem uma estrutura hospitalar de UTI. A primeira-dama Janja o acompanhou.

Imagem: Arte UOL | Revisão: Mauricio Panicio, neurocirurgião

Qual foi o procedimento?

A cirurgia, chamada trepanação, consistiu em uma pequena perfuração do crânio, onde foram introduzidos drenos. "Não é uma abertura do crânio importante. Há uma cicatrização espontânea", explicou o médico Mauro Suzuki. O procedimento durou cerca de duras horas.

A previsão é que o presidente retorne a Brasília no começo da próxima semana. "Tudo depende dessa evolução, um dia a mais ou um dia a menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem", afirmou o médico Roberto Kalil.

