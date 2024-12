Intervenção cambial tem resultado efêmero e gera efeitos colaterais, diz Nilton David em sabatina

BRASÍLIA (Reuters) - O indicado à diretoria de política monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou nesta terça-feira que intervenções da autarquia no câmbio geram alterações temporárias e efêmeras no patamar da moeda, citando que essa atuação tem efeitos colaterais.

"Eu não tenho a menor dúvida que a intervenção do Banco Central altera temporariamente o preço do câmbio, mas a minha experiência mostra que ela é apenas efêmera", disse em sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

David, que será o responsável pela execução da política cambial caso tenha sua indicação aprovada pelos senadores, disse que países que tentaram intervir com intensidade no câmbio acabaram desistindo.

"Mesmo os países que podem imprimir a moeda para entregar em troca do dólar, ou seja, não tem fim, pode imprimir à vontade... Há tantos efeitos colaterais de segunda ordem por tentar fazer isso que eles desistiram", afirmou.

Ele avaliou ainda que metade da desvalorização recente do real em relação ao dólar, quando passou de 5 para cerca de 6 reais, se deveu à apreciação global da moeda norte-americana em meio a uma atividade pujante nos Estados Unidos.

(Por Bernardo Caram)