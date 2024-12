Bolsa Família antecipado em dezembro: veja lista de 636 cidades

O pagamento do benefício do Bolsa Família do mês de dezembro será efetuado para todos os beneficiários, independente do número do NIS, nesta terça-feira (10) em 636 municípios de cinco estados.

O que aconteceu

Governo confirmou os municípios na lista em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Mais de 1,52 milhões de famílias podem movimentar os recursos hoje.

Os estados com calendário unificado são: Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o objetivo é amenizar as consequências de eventos climáticos extremos para quem recebe o benefício, que inclui chuvas e estiagem em território nacional (veja abaixo os municípios).

Rio Grande do Sul

Todos os municípios do estado

São Paulo

Altinópolis

Barretos

Barrinha

Bauru

Caconde

Cajuru

Catanduva

Indiana

Itapecerica da serra

Jaborandi

Lourdes

Motuca

Olimpia

Palestina

Paranapuã

Penápolis

Santa Adélia

Santa Cruz do Rio Pardo

São João da Boa Vista

Tambaú

Viradouro

Rondônia

Todos os municípios do estado

Paraná

General Carneiro

Itaipulândia

Lidianópolis

Rebouças

Rio Azul

Santa Maria do Oeste

Capitão Leônidas Marques

Amazonas

Alvarães

Amaturá

Anamã

Anori

Apuí

Atalaia do Norte

Autazes

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Caapiranga

Canutama

Carauari

Careiro

Careiro da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Itapiranga

Japurá

Juruá

Jutaí

Lábrea

Manacapuru

Manaquiri

Manaus

Manicoré

Maraã

Maués

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Pauini

Presidente Figueiredo

Rio Preto da Eva

Santo Antônio do Içá

São Paulo de Olivença

São Sebastião do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Urucará

Urucurituba

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro

O calendário de depósitos segue normal para o restante do país, escalonado pelo número do NIS. Os repasses serão feitos de forma escalonada até o dia 23. O valor médio do benefício é de R$ 681,22.

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Confira o cronograma: