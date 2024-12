Camiseta, maquiagem, livro: 15 presentes para amigo-secreto por até R$ 100

Vai chegando o fim de ano e os convites para o amigo-secreto com a galera do trabalho, grupo de amigos ou na reunião de família começam a aparecer. Para te ajudar a acertar no presente, o Guia de Compras UOL separou uma lista de produtos que custam até R$ 100.

A seleção contém itens como camiseta, maquiagem, copo térmico, abridor de vinho, jogo e até escova secadora, com preços entre R$ 32,60 e R$ 97. Veja os detalhes sobre cada um dos produtos a seguir.

Roupas e acessórios

Tem bojo removível;

Tecido sem costura que evita irritações na pele.

Tecido composto por poliéster, elastano e poliamida;

Possui bolso interno.

Feitas em malha flamê de algodão;

Manga curta e gola V.

Livros

Frases para inspirar o dia e plano de leitura bíblica;

424 páginas.

Livro que foi adaptado para o cinema, em filme estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello;

O escritor Marcelo Rubens Paiva conta a história da luta sua família, em especial da sua mãe, Eunice Paiva, após o seu pai, o deputado Rubens Paiva, ter sido torturado e morto por agentes da ditadura.

Livro finalista do prêmio Goodreads como melhor romance de 2019;

É o primeiro thriller da escritora Colleen Hoover, autora best-seller do "The New York Times".

É escrito pelo zen-budista sul-coreano Haemin Sunim;

Destinado a quem pretende tranquilizar os pensamentos e cultivar a autocompaixão.

Beleza e cuidados pessoais

1.200W de potência;

Tecnologia de revestimento cerâmico com Tourmaline Íon: promete fechar as cutículas dos fios e reduzir o frizz

Promete alta pigmentação e fixação;

Fórmula cruelty free e vegana.

Tem fragrâncias variadas;

Limpa a pele com espuma cremosa e abundante.

Cada unidade vem com 100 ml de desodorante corporal;

Protege contra os odores da transpiração.

Casa e lazer

Promete preservação térmica de até quatro horas;

Parede dupla com isolamento a vácuo.

Capacidade de 1,18 litro;

Tampa à prova de vazamentos, de acordo com o fabricante.

Inclui bico dosador, rolha a vácuo e cortador de lacre;

Funciona com pilhas AA (não inclusas).

Indicado para dois ou mais jogadores;

Versão do jogo Perfil com categorias inspiradas no streaming e nas telas de cinema.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.