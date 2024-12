Vendas da BYD em 2024 devem superar Ford e Honda

XANGAI/PEQUIM (Reuters) - A principal fabricante de veículos elétricos da China, BYD, ganhou participação de mercado em novembro à medida que o maior mercado automotivo do mundo teve o crescimento mais rápido de 2024 no mês passado. O resultado prepara a BYD para superar meta global de vendas anuais e ultrapassar Ford e Honda.

Auxiliada por um mercado forte na China, a BYD está a caminho de superar meta anual de vendas de 4 milhões de veículos. A companhia vendeu 3,76 milhões de veículos nos primeiros 11 meses deste ano, incluindo 506.804 em novembro.

O número de trocas de carros subsidiados por linhas de financiamento do governo totalizou mais de 4 milhões em 18 de novembro, de acordo com dados oficiais. Sem essas trocas, as vendas de automóveis no acumulado do ano poderiam ter mostrado queda em vez de um crescimento 4,4%, de acordo com a análise da Reuters baseada em números do setor.

No mês passado, a participação da BYD no mercado automotivo chinês, que representa mais de 90% de suas vendas totais, era de 17,1%, acima dos 12,5% em 2023, de acordo com dados da associação de montadoras de carros da China, a CPCA.

Em comparação, as duas joint ventures da Volkswagen com a SAIC e o FAW Group obtiveram uma fatia combinada de mercado de 11% de janeiro a novembro, em comparação com 14,2% no ano passado.

Se esse impulso de vendas continuar, a BYD poderá vender mais de 6 milhões de carros nos próximos 12 meses, o que colocará a empresa no mesmo nível dos principais grupos de montadoras do mundo, como General Motors e Stellantis, de acordo com estimativas da Reuters baseadas nas vendas atuais das montadoras.

A empresa chinesa pretende vender entre 5 milhões e 6 milhões de carros em 2025, disseram os analistas do Citi após uma reunião com a administração da montadora. A BYD não respondeu a um pedido de comentário.

De agosto a outubro, a montadora acrescentou cerca de 200 mil veículos em capacidade de produção e contratou 200 mil trabalhadores para a fabricação de automóveis e peças, disse um executivo em novembro.

O número total de funcionários da BYD estava próximo de 1 milhão em setembro, em comparação com cerca de 703.500 no final de 2023.

Os esforços da companhia para aumentar a escala a ajudaram a superar os rivais em crescimento, controlar melhor os custos e vencer uma brutal guerra de preços na China que pressionou muitas montadoras estrangeiras. A BYD também solicitou cortes de preços a dezenas de seus fornecedores, de acordo com recentes relatos da mídia estatal.

No mais recente sinal do aprofundamento dos problemas das montadoras estrangeiras na China, a GM disse na semana passada que assumirá mais de 5 bilhões de dólares em encargos em sua operação na China devido a uma reestruturação e ao declínio do valor de sua joint venture, que sofre perdas e vendas decrescentes.

(Por Zhang Yan, Qiaoyi Li e Brenda Goh)