Embaixada da Síria em Moscou hasteia a bandeira da oposição

A bandeira da oposição síria foi hasteada nesta segunda-feira na embaixada da Síria em Moscou, constatou um correspondente da AFP, um dia após a queda do presidente Bashar al-Assad, deposto pelos rebeldes em uma ofensiva relâmpago.

Um grupo de homens hasteou a emblemática bandeira da oposição com três estrelas vermelhas na representação diplomática na capital da Rússia, segundo o jornalista.

"A embaixada está aberta e trabalha normalmente sob a nova bandeira", declarou uma fonte da representação síria à agência pública Tass.

A ação simbólica ocorre depois que Bashar al-Assad e sua família se estabeleceram em Moscou, segundo informaram as agências de notícias russas no domingo, com base em uma fonte do Kremlin.

A AFP não conseguiu confirmar as informações até o momento e o Kremlin não divulgou nenhum comunicado oficial sobre o tema.

A Rússia, presidida por Vladimir Putin, era ao lado do Irã o principal país aliado de Assad. Moscou se envolveu militarmente no conflito sírio em 2015.

No território sírio, a Rússia tem uma base naval em Tartus e uma base aérea em Hmeimim.