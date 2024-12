Com design divertido, vasos de plantas artificiais estão por R$ 30

Se você curte opções baratas de decoração, pode gostar deste "achadinho" que o Guia de Compras UOL garimpou. O kit de vasinhos de plantas artificiais tem um formato divertido, com pequenas "pernas" e "braços", e está disponível em diferentes cores (preto, branco e rosa).

Com desconto de 16%, o produto sai por a partir de R$ 29,90. Confira adiante mais detalhes sobre esse conjunto de vasos e opiniões de quem o comprou.

O que o fabricante diz sobre esse kit?

Vem com três vasos de plantas artificiais -- o modelo das plantas é enviado conforme a disponibilidade do estoque;

É composto por três variações: "sentado" (8,7 cm de altura), "pernas cruzadas" (6 cm de altura) e "relaxando" (6 cm de altura);

Os vasos são feitos de plástico biodegradável, em impressão 3D;

É ideal para ambientes internos e não deve ser exposto ao sol por muito tempo.

O que diz quem o comprou?

O produto tem nota média de 4,6 (do total de cinco). Foram registradas em torno de 5.900 avaliações.

Apaixonada. É delicado e tem um tamanho ótimo. Ele é bem levinho, então eu vou fincar com fita 3M para não cair. Recomendo e compraria novamente. Veio bem embalado, com plástico-bolha, e dentro do prazo.

Elainy Marques

Eles são lindinhos demais. Eu amei. São pequenos, mas disso eu já sabia, e são perfeitos justamente por isso. Dá para por em qualquer lugar. São iguais à imagem (do anúncio), e chegaram super-rápido. Recomendo.

Bia

São bem lindinhos! Eu amei! [...] Com certeza vou comprar as outras cores e fazer uma coleção.

Angela Maria

Produto de ótima qualidade e muito bem embalado. Chegou seis dias antes do prazo, sem nenhum defeito. Fiz meu pedido pela manhã e, na mesma hora, o vendedor já confirmou o pedido. No dia seguinte, postou no correio. É leve e não é vidro. Tamanho de acordo a descrição. As plantinhas são coladas nos vasos.

Ana Gabriela

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores dizem que os vasos são muito leves e acabam tombando, por isso, é necessário fixar na superfície. Outros consumidores também reclamam da fragilidade do material e de itens entregues com defeito.

Para decorações internas, está ok. Acredito que poderiam ser um pouco mais pesados, para não tombarem com tanta facilidade.

Kherolainy

Me surpreendi negativamente com o tamanho e a fragilidade. São bonitinhos, pequeninos, simples e fracos. Pelo preço, está bom.

Danielle

Dois vieram em bom estado, mas um veio amassado na "cabeça" e quebrado. Meu esposo colou para ver se segura. Sei que é culpa da transportadora, mas deveriam colocar algo avisando na caixa sobre a fragilidade. Não compraria novamente.

Karyse

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.