Vídeo que elogia Lula com falas de premiê japonês é falso

Não há registros públicos de que o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, tenha dito que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "um herói da vida" e o "maior estadista do mundo". Um vídeo gerado por inteligência artificial repercute supostos elogios, que não foram encontrados no discurso do líder japonês durante o encontro diplomático com Lula em Tóquio ou publicados pela imprensa do Brasil e Japão.

Conteúdo investigado: Vídeo que mostra o líder japonês Shigeru Ishiba e diz que ele teria feito uma série de elogios a Lula, dizendo, por exemplo, que o brasileiro "é um herói da vida humana" e "o presidente com mais ações e feitos da história". O post ainda diz que a visita de Lula foi "capa nos principais jornais do mundo". Sobre o vídeo foi adicionada a etiqueta "marcado pelo criador como gerado por IA".

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: Não foram encontradas falas do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, com os elogios a Lula citados no vídeo analisado. O discurso dublado, exibido na postagem verificada, não corresponde às declarações públicas do primeiro-ministro repercutidas pela imprensa brasileira e japonesa na última semana. Os líderes participaram de um encontro, em Tóquio, entre os dias 23 e 27 de março.

O único discurso ao vivo de Ishiba ocorreu em uma coletiva de imprensa, no dia 26, na cerimônia de assinatura de acordos entre os países. O vídeo foi registrado pelo canal no YouTube do governo brasileiro, o CanalGov, e traduzido simultaneamente. Em sua fala, o primeiro-ministro deu boas-vindas a Lula e à primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, mas não fez os comentários do conteúdo analisado.

No discurso, que durou cerca de 20 minutos, Ishiba comentou sobre as promessas de colaboração e os laços entre os dois países. Ele citou o estabelecimento de acordos para fortalecer áreas envolvendo segurança, defesa, meio ambiente, economia, comércio e investimentos. Além disso, mencionou a importância do Brasil como um "parceiro capaz de liderar a comunidade internacional para a cooperação mútua" em um cenário de conflitos globais.

A partir de uma busca por reportagens em jornais brasileiros e japoneses, que repercutiram os detalhes da visita e os acordos assinados, também não foram localizadas falas públicas do primeiro-ministro sobre Lula ser um "herói de vida" ou outros comentários nesse sentido. Os veículos do Japão citaram a importância do encontro, apontando que o Brasil é um líder no Sul Global.

A recepção de Lula no Japão foi a primeira visita de Estado de um líder estrangeiro no país asiático desde 2019. Mas, diferentemente do que alega a postagem analisada, a repercussão do assunto foi tímida na imprensa mundial. Reportagens foram publicadas em veículos e agências de notícias internacionais, como a AP News, France 24, Foreign Policy e Buenos Aires Times.

O Comprova entrou em contato com o responsável pelo post no TikTok, mas não houve retorno até a publicação da checagem. O perfil se descreve como um canal de comédia, animes e política e publica vídeos gerados por inteligência artificial de personalidades, como Lula, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Papa Francisco, dentre outros. Não há aviso nas publicações de que se trata de conteúdo humorístico e há comentários que indicam que seus autores acreditam na veracidade dos vídeos com políticos.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 2 de abril, o conteúdo teve mais de 294 mil visualizações e 32 mil curtidas no TikTok.

Fontes que consultamos: Consulta por registros de declarações de Ishiba durante a visita de Lula ao Japão e transcrição da coletiva de imprensa realizada pelos líderes no dia 26 de março. Pesquisa por notícias e falas dos representantes de Estado na imprensa brasileira e japonesa.

Repercussão na imprensa do Brasil e Japão

Veículos brasileiros noticiaram que a visita de Lula ao Japão foi destaque nos principais jornais japoneses, como em reportagem publicada pelo Poder 360, Estadão e El País. A imprensa asiática ressaltou o encontro do presidente brasileiro com o Imperador Naruhito e o primeiro-ministro Ishiba, além da cooperação entre os países na área econômica e diplomática.

O jornal Yomiuri Shimbun publicou que a família imperial japonesa participou de uma cerimônia de boas-vindas para Lula e Janja, com um jantar e apresentação de samba. O veículo também noticiou que a visita proporcionou o estabelecimento de um "plano de ação para os próximos cinco anos", sobretudo nos temas de política, segurança, economia e investimento e alterações climáticas.

O editorial do Nikkei disse que o "Brasil é um líder no Sul Global, cuja voz está se tornando cada vez mais influente" e comentou sobre a importância da parceria estratégica devido aos valores compartilhados pelas nações. O jornal ressaltou que a maior comunidade imigrante japonesa está no Brasil e lembrou o 130º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os países.

O Nikkei ainda noticiou o encontro com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para medidas de combate ao aquecimento global, e uma entrevista com Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, sobre a cooperação do Japão com o BRICS, grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O jornal Mainichi destacou as falas de Ishiba durante a coletiva de imprensa com Lula e a relevância da cooperação "em meio aos crescentes riscos geopolíticos e tensões comerciais".

Brasil e Japão assinaram dez acordos em setores de educação, saúde, indústria, tecnologia, dentre outros, além de 80 instrumentos de colaboração entre entidades, como universidades, empresas e bancos. Os países anunciaram um plano de ação para revitalizar as relações diplomáticas, com visitas entre os líderes a cada dois anos.

