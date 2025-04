Picanha a R$ 39,90 o kilo que apareceu no JN estava perto do vencimento

Do UOL, no Rio

Trecho de uma reportagem do Jornal Nacional tem circulado em redes sociais fora de contexto. Com uma legenda enganosa, os posts sugerem que o preço da picanha tenha chegado a R$ 39,99 o kilo devido à atuação do governo Lula.

Os conteúdos omitem, no entanto, que a reportagem era sobre como brasileiros estão comprando produtos próximos ao prazo de validade para pagar mais barato.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

O recorte de uma matéria do Jornal Nacional exibida em 27 de março de 2025 é compartilhada com a seguinte legenda: "Efeito Lula, picanha a R$39,99. Isso é o PT acabando com o Brasil. Faz o L, Lula trabalha pro povo ser feliz".

Por que é distorcido

Post omite contexto do preço da picanha. O vídeo recorta o trecho de uma reportagem do Jornal Nacional do dia 27 de março de 2025 com o título "Brasileiros aproveitam preços mais baixos de produtos no limite do prazo de validade" (confira aqui). A reportagem mostra mercados especializados em vender produtos próximos a data do vencimento, os chamados "Fifo", da abreviação em inglês "First In, First Out" (primeiro a entrar, primeiro a sair).

Produtos mais baratos e sem desperdício. A reportagem mostra que há produtos que podem baratear em até 90% o preço estando próximo a data de vencimento, mas pontua que produtos vencidos não podem ser comercializados, já que isso é considerado crime contra a saúde pública. De acordo com a matéria, para a população é uma forma de "se defender da inflação", e para os comerciantes é uma maneira de evitar perdas.

Picanha a R$ 39,99. Segundo Glauber Bonfim, dono de um mercado do tipo "Fifo" na periferia da Grande São Paulo ouvido pela reportagem do JN, no dia da promoção foi vendida uma tonelada de picanha.

Preço atual da picanha. O valor do kilo da picanha pode variar de acordo com o corte, com a marca e com a região, mas uma busca em sites de supermercados mostra que o valor do pode sair de R$ 60 a R$ 140.

Alta do preço da carne. Segundo o Relatório de Política Monetária do Banco Central, divulgado no dia 27 de março, o preço da carne deve continuar em alta este ano. A projeção leva em conta a perspectiva para o ciclo do boi e o contexto de demanda externa aquecida pela carne brasileira (leia aqui e aqui).

Estimativa da inflação em 5,1%. Segundo o mesmo documento, a estimativa da inflação até o fim de 2025 é de 5,1%, acima do centro da meta, que é de 3% (aqui).

Inflação acumulada em 12 meses supera os 5%. O avanço de 5,06% dos preços entre março de 2024 e fevereiro de 2025 é o mais alto desde o período finalizado em setembro de 2023 (5,19%). No ano passado, a inflação anual acumulada até fevereiro foi de 4,51%.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos, Estadão Verifica e AFP.

