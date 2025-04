Lula diz que não bate continência para outra bandeira e que Brasil tomará medidas sobre tarifas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 3, que o Brasil vai tomar "todas as medidas cabíveis" para defender o País após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor uma taxação de 10% nas exportações brasileiras que entram nos EUA. Segundo ele, a atuação terá como referência a lei da reciprocidade econômica aprovada na quarta-feira, 2, pelo Congresso e as diretrizes da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em discurso no evento de dois anos de governo, Lula afirmou que o País não tolera ameaças à democracia e não bate continência para nenhuma outra bandeira "que não seja a verde a amarela".

"É um país que fala igual para igual e respeita todos os países dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor protecionismo que não cabe mais hoje no mundo", declarou Lula.

E acrescentou: "Diante da decisão dos EUA de impor sobretaxa, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e trabalhadores brasileiros."