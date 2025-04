Enviado da ONU pede a Israel que cesse ataques contra a Síria

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, condenou os ataques "repetidos e intensificados" de Israel ao país vizinho, nesta quinta-feira (3), e afirmou que os bombardeios são desestabilizadores.

Pedersen "pediu a Israel que acabe com esses ataques, que poderiam constituir graves violações do direito internacional, e que respeite a soberania da Síria e os acordos existentes", de acordo com um comunicado.

"Tais ações prejudicam os esforços para construir uma nova Síria em paz consigo mesma e com a região, e desestabilizam a Síria em um momento delicado", acrescentou o enviado.

A declaração foi feita depois que as autoridades sírias acusaram Israel, nesta quinta-feira, de tentar "desestabilizar" o país após uma série de bombardeios contra alvos militares, incluindo um aeroporto, e uma incursão terrestre que deixou 13 mortos.

O Exército israelense intensificou suas operações no país vizinho desde que uma coalizão rebelde liderada por um grupo islamista tomou o poder de Bashar al-Assad após mais de 13 anos de guerra civil.

