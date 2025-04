Lula assina decreto que antecipa 13º para aposentados e pensionistas do INSS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou decreto que antecipa o 13º salário a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nesta quinta-feira, 3, durante a cerimônia "O Brasil dando a volta por cima", que celebra os dois anos do atual governo. De acordo com informações do evento, a primeira parcela da antecipação será paga em abril, e a segunda, em maio deste ano.

Na solenidade em Brasília, Lula fez um breve discurso na presença de autoridades.

A cerimônia exaltou programas sociais como o Minha Casa Minha Vida, o Pé-de-Meia e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de iniciativas como a valorização do salário mínimo e obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).