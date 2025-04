Israel toma Rafah como nova "zona de segurança" em Gaza; centenas de milhares fogem

Por Nidal al-Mughrabi e Mahmoud Issa

CAIRO/GAZA (Reuters) - Centenas de milhares de habitantes de Gaza em fuga buscavam abrigo nesta quinta-feira, em um dos maiores deslocamentos em massa da guerra, enquanto as forças israelenses avançavam sobre as ruínas da cidade de Rafah, parte de uma recém-anunciada "zona de segurança" que pretendem tomar.

Um dia depois de declarar sua intenção de capturar grandes áreas do enclave lotado, as forças israelenses invadiram a cidade no extremo sul de Gaza, que serviu como último refúgio para as pessoas que fugiam de outras áreas durante grande parte da guerra.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 97 pessoas morreram em ataques israelenses nas últimas 24 horas, incluindo pelo menos 20 mortos em um ataque aéreo ao amanhecer em Shejaia, um subúrbio da Cidade de Gaza, ao norte.

Rafah "não existe mais, está sendo varrida", disse à Reuters, por meio de um aplicativo de mensagem, um pai de sete filhos entre as centenas de milhares de pessoas que fugiam de Rafah para a vizinha Khan Younis.

"Eles estão derrubando o que restou de casas e propriedades", afirmou o homem que não quis ser identificado por medo de repercussões.

O ataque para capturar Rafah é uma grande escalada na guerra, que Israel reiniciou no mês passado depois de abandonar efetivamente um cessar-fogo em vigor desde janeiro.

Em Shejaia, no norte, um dos distritos onde Israel ordenou que a população deixasse o local, centenas de moradores saíram em massa na quinta-feira, alguns carregando seus pertences enquanto caminhavam, outros em carroças de burro e bicicletas ou em vans.

"Eu quero morrer. Que eles nos matem e nos libertem desta vida. Não estamos vivendo, estamos mortos", disse Umm Aaed Bardaa.

Em Khan Younis, onde várias pessoas foram mortas por um ataque, Adel Abu Fakher estava verificando os danos em sua barraca: "Não sobrou nada para nós. Estamos sendo mortos enquanto dormimos", declarou ele.

Israel não definiu seus objetivos de longo prazo para a zona de segurança que suas tropas estão tomando agora.

Os habitantes de Gaza que haviam retornado às casas nas ruínas durante o cessar-fogo agora receberam ordens para fugir das comunidades nas extremidades norte e sul da faixa.

Eles temem que a intenção de Israel seja despovoar essas áreas indefinidamente, deixando muitas centenas de milhares de pessoas permanentemente desabrigadas, enquanto Israel se apodera de algumas das últimas terras agrícolas de Gaza e da infraestrutura crítica de água.