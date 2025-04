Economias emergentes se preparam para "ponto de virada" com tarifas de Trump

Por Rae Wee e Karin Strohecker e Libby George

CINGAPURA/LONDRES (Reuters) - Economias emergentes de todo o mundo estão se preparando para a queda das moedas e uma possível deterioração de seu crédito soberano depois que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, elevaram os impostos sobre as importações americanas aos níveis mais altos dos últimos 100 anos.

A disparada das tarifas, pior do que o esperado, atinge mais fortemente a Ásia e algumas das nações mais pobres do mundo. Isso pode marcar um ponto de inflexão negativo para a dívida dos mercados emergentes, em um momento em que muitas nações esperavam atrair investimentos após anos de aversão ao risco.

"Estamos preocupados com o possível impacto das tarifas severas impostas a uma série de economias emergentes - uma abordagem que corre o risco de prejudicar ainda mais as perspectivas de desenvolvimento de países que já enfrentam uma piora nos termos de troca", disse John Denton, secretário geral da Câmara de Comércio Internacional. Ele acrescentou que as mudanças podem causar uma cascata de rebaixamentos das classificações soberanas.

Trump anunciou um conjunto abrangente de tarifas de até 50%, agitando os mercados financeiros e alimentando o temor de uma guerra comercial global.

As tarifas, que se somam aos impostos existentes, atingirão desde a baunilha de Madagascar, com 47%, até os têxteis do Sri Lanka, com 44%.

"É provável que o choque na confiança e nos fluxos de capital perdure e exija prêmios de risco mais altos", disse o banco de investimentos JPMorgan em nota, rebaixando sua posição em relação às moedas de mercados emergentes para "underweight" e prevendo um possível ponto de virada para a dívida de mercados emergentes.

No ano passado, os mercados emergentes começaram a reverter uma deterioração de uma década nas classificações de crédito após uma onda de inadimplência acelerada pelas consequências da Covid-19 e que foi um dos principais fatores do aumento dos custos dos empréstimos.

O banco de investimentos norte-americano Goldman Sachs afirmou que as tarifas reduzirão em 1 ponto percentual o crescimento do PIB da China, a segunda maior economia do mundo, o que pode ter um efeito indireto sobre os mercados emergentes em geral.

Denton, da Câmara de Comércio Internacional, comparou o impacto à devastadora crise energética da década de 1970, que atingiu a economia global e abalou uma série de ativos de mercados emergentes.

Alguns investidores disseram que as tarifas poderiam mudar fundamentalmente a forma como eles abordam as apostas nos mercados emergentes.

"Se as tarifas permanecerem como estão, definitivamente precisaremos repensar a história de crescimento estrutural e orientado para a exportação dos mercados emergentes", disse Gary Tan, gerente de portfólio da Allspring Global Investments.

"Se esse modelo estiver quebrado, então definitivamente teremos que reconsiderar como, basicamente, investir em emergentes para crescimento."

PROFUNDO IMPACTO NA "ÁSIA FABRIL"

As economias asiáticas sofreram o impacto das penalidades; seis dos nove países do sudeste asiático na lista de Trump foram atingidos por tarifas entre 32% e 49%.

O Citi disse que as tarifas atingiram a "Fábrica da Ásia" de forma particularmente dura, estimando que a média ponderada das tarifas dos EUA aumentou em 21%, mas o Sudeste Asiático e a China receberam 34%, em comparação com os 20% da Europa e pouco na América Latina além de 10%.

Os movimentos do mercado refletiram essas preocupações.

As ações do Vietnã caíram quase 7%, o maior declínio diário em pelo menos quatro anos, sua moeda dong sofreu uma queda recorde e o baht tailandês marcou a menor cotação em três meses. Os títulos soberanos em dólar do Sri Lanka caíram mais de 3 centavos, atingindo seus níveis mais baixos desde a reestruturação da dívida no ano passado.

Fred Neumann, economista-chefe para a Ásia do HSBC, disse esperar que as autoridades monetárias dos bancos centrais da China, Taiwan, Malásia e de outros países asiáticos intervenham com cortes nas taxas.

"É provável que isso represente, um choque de crescimento significativo para a região, incluindo o Sudeste Asiático", disse Neumann. "Isso significaria que os bancos centrais provavelmente priorizarão o crescimento em detrimento das preocupações com a inflação."

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, alertou na segunda-feira que muitos países haviam esgotado seu espaço fiscal e monetário durante a Covid, deixando-os com dívidas elevadas e capacidade limitada de amortecer choques futuros.

Os investidores internacionais estão menos expostos a alguns dos países mais pobres, como Camboja e Bangladesh, mas suas tarifas recíprocas de 49% e 37%, respectivamente, afetarão os países. O Camboja enviou mais de 40% de suas exportações para os Estados Unidos em 2022, de acordo com o Banco Mundial.

A América Latina e muitas nações africanas receberam tarifas comparativamente mais baixas. O Quênia disse na quinta-feira que sua tarifa de 10% lhe dará uma "vantagem competitiva" nas exportações têxteis em comparação com os concorrentes mais atingidos, como Vietnã, Sri Lanka e Paquistão.

No entanto, investidores advertiram que não está claro o quão duradouras seriam as medidas - ou os efeitos secundários de uma mudança no comércio global sem precedentes na era moderna.

"Não vemos grandes mudanças gravitacionais há 80 anos", disse Yvette Babb, gerente de portfólio da William Blair. "A questão é: quão estrutural ela é? É algo sem precedentes, o que estamos vendo, em termos do que o presidente dos EUA está fazendo, mas quanto disso vai se manter?"