Lula diz que vai tomar 'todas as medidas cabíveis' contra tarifaço de Trump

O presidente Lula (PT) disse que vai responder a qualquer tentativa de impor protecionismo hoje, após o líder dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar ontem taxas de ao menos 10% sobre todos os produtos brasileiros.

O que aconteceu

Presidente disse que não bate continência a nenhuma bandeira, a não ser a brasileira. "[Somos] um país que não abre mão de sua soberania", disse ele durante evento de balanço das ações em dois anos de governo. "Falamos de igual para igual e respeitamos todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas exigimos reciprocidade no tratamento."

"Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo", afirmou Lula. "Diante da decisão dos EUA de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender nossas empresas e nossos trabalhadores brasileiros."

Presidente falou que ações serão baseadas "na Lei da Reciprocidade Econômica e pelas diretrizes da OMC (Organização Mundial do Comércio)". A Câmara e o Senado aprovaram ontem um projeto de lei que impõe a reciprocidade de regras ambiental e comercial nas relações do Brasil com outros países. O texto ainda precisa ser sancionado pelo presidente.

Autoelogios em série

Fala de Lula aconteceu durante evento chamado "Brasil Dando a Volta por Cima", marcado para fazer um balanço das ações do governo nos últimos dois anos, em meio a uma crise de popularidade. Pesquisa Quaest divulgada nesta semana mostrou que a desaprovação à gestão do presidente continua em alta, e atingiu 56% no último mês.

O evento repetiu os moldes de cerimônias de Lula. Antes de o presidente falar, foram exibidos testemunhos de pessoas que elogiam programas do governo federal e exaltam o presidente. Apoiadores aplaudiam cada slide que aparecia no telão. O autoelogio passou por áreas como indústria, agronegócio, comércio exterior e indicadores sociais.

Não faltaram alfinetadas na gestão Jair Bolsonaro (PL). Foram várias as menções a problemas herdados do ex-presidente e citações de medidas tomadas para resolver a situação. O presidente disse que, quando assumiu o mandato, teve a sensação de voltar para casa, mas encontrar um imóvel "em ruínas".

Mesmo conquistas anteriores a Lula entraram nos autoelogios. Os telões mostraram durante bastante tempo que o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, criado pela Constituição Federal de 1998. Pessoas na plateia eram filmadas erguendo bandeiras do PT e houve coro de "olê, olê, olê, olá, Lula, Lula".

Presidente Lula em evento em Brasília para apresentar realizações nos dois primeiros anos do governo Imagem: Reprodução/Canal Gov

O que o governo destacou?

O governo Lula diz que o Brasil voltou ao "top 10 economias do mundo". Como exemplo, cita o crescimento do PIB de 3,2% em 2023 para 3,4% em 2024. O país, de fato, avançou em indicadores como este, mas eles não se refletem na percepção da população: para 56% dos brasileiros, a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses, segundo levantamento da Quaest divulgado ontem.

Indicadores sociais como redução da extrema pobreza e diminuição da taxa de desemprego são destacados. Apesar disso, 53% dos brasileiros acham que está mais difícil encontrar um emprego hoje que há um ano. O preço dos alimentos tem sido um dos calcanhares de Aquiles do governo Lula —88% dos brasileiros avaliam que os valores nos supermercados subiram no último mês. Além disso, a equipe econômica de Lula tenta driblar a alta do dólar e da inflação.

Diálogo com lideranças mundiais é citado como avanço. Desde o início do mandato, Lula afirma que o país "voltou ao protagonismo internacional" e a ser respeitado mundialmente. Segundo o governo, o petista se reuniu com representantes de 67 países do mundo. Por outro lado, o presidente e a primeira-dama Janja são alvos frequentes de críticas da oposição por gastos em viagens, por exemplo. O presidente é acusado pela oposição de se dedicar mais à política externa e preterir os problemas nacionais.

No último sábado, o presidente saiu em defesa de Janja. "Ela vai continuar fazendo o que ela faz, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Ela vai estar onde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser, é assim que eu acho que é o papel da mulher", disse. O petista foi questionado a respeito das críticas que recebeu sobre a ida antecipada da primeira-dama ao Japão.

Brasil saiu da lista de países com mais crianças não vacinadas no mundo, mas avança lentamente em cobertura geral. Segundo o Ministério da Saúde, dos mais de 5.500 municípios do Brasil, 2.408 atingiram a meta de 95% de imunização da vacina tríplice viral, que previne o sarampo, a caxumba e a rubéola. O governo Lula também foi bastante criticado pela demora na compra do imunizante contra a dengue e pelo vencimento das vacinas contra a covid-19.

Alvo de investigação, Pé-de-Meia é xodó do governo na área social. Lula e seu entorno comemoram a criação do programa, que paga uma bolsa mensal a alunos de baixa renda para diminuir a evasão escolar. O UOL mostrou que a iniciativa é operada fora do orçamento da União —o TCU (Tribunal de Contas da União) chegou a bloquear R$ 6 bilhões por suspeitas de irregularidades. Na segunda-feira, o jornal O Estado de S. Paulo revelou que há cidades com mais gente recebendo benefício do que alunos matriculados.

Amazônia atingiu menor taxa de desmatamento da década em 2024, mas queimadas cresceram. O país registrou 308.658 km² queimados no ano passado, segundo o Mapbiomas. Em janeiro, o ministro do STF André Mendonça disse, em decisão monocrática, que Lula cumpriu parcialmente o plano para diminuição do desmatamento. Para o ministro, o governo não mostrou como os fundos destinados à preservação ambiental têm sido utilizados.