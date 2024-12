PMs procuraram jovem jogado de ponte 'para terminar o serviço', diz família

Policiais armados mostraram uma foto do jovem jogado de uma ponte por um PM perguntando sobre o seu paradeiro na madrugada desta quarta-feira (4) em Americanópolis, zona sul de São Paulo. O relato foi confirmado pelos moradores ao UOL no bairro onde morava a vítima.

O que aconteceu

Imagens de uma câmera de segurança obtidas pelo portal Metrópoles gravaram o grupo saindo de um carro com fuzis e coletes à prova de bala. Procurada, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que os homens atuam na Corregedoria da PM e estavam atrás do jovem. "Os agentes atuam de maneira descaracterizada (...) para levantar todas as informações necessárias à investigação".

A presença dos policiais militares à paisana procurando pelo jovem após testemunhas afirmarem que agentes teriam impedido que ele fosse socorrido na noite deste domingo causou pânico entre os moradores.

Vieram para terminar o serviço [e matar o jovem]. Ele ainda está com a testa machucada por causa da queda e muito assustado, ainda mais depois de saber que 'os polícia' [sic] veio atrás dele aqui. Ele foi jogado de uma ponte e só não morreu porque Deus não quis, porque não era a hora dele.

Parente do jovem jogado da ponte

A parente, que pediu para não ser identificada, disse ainda que o jovem deixou a casa onde morava "por medo da polícia" e que estava em um baile funk quando foi agredido antes de ser jogado da ponte. "Ele trabalha como motoboy e não é bandido. Nunca colocou o pé dentro de uma delegacia. Só estava no lugar errado e na hora errada".

Um morador, cuja identidade também foi mantida sob anonimato, disse que os policiais militares à paisana estão à procura do jovem desde o começo da semana. "Estavam todos de fuzil, mostrando a foto do jovem aos moradores e perguntando: 'Você conhece esse cara?'. Agora, os moradores estão com medo até de ficar na rua, porque não estão acostumados com a presença de pessoas armadas".

O que se sabe sobre o caso

O jovem foi abordado após ser perseguido por policiais militares em motocicletas. Segundo registro policial, a vítima conduzia moto sem placa e, após ser abordada em Diadema, foi perseguida por cerca de 2 km até a Cidade Ademar, zona sul de São Paulo.

PM omitiu que jovem foi jogado da ponte após ser interceptado. Testemunhas ouvidas pelo UOL dizem que cerca de 15 pessoas se aproximaram para socorrê-lo após ter sido jogado no córrego. "Mas os policiais não deixaram. Eles mandaram todo mundo sair", disse um dos moradores.

Luan Felipe Alves Pereira, 29, soldado da PM que jogou o jovem de ponte, foi preso nesta quinta-feira (5). Ele e outros 12 PMs foram afastados do serviço e levados à Corregedoria da PM. Procurada, a defesa dele não se manifestou.

PM será expulso da corporação. "Já foi conduzido à prisão, está no presídio militar e vai ficar preso. Vai ser expulso da corporação, não tenho dúvida disso", disse o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele também disse que estava errado quando se opôs ao uso de câmeras corporais nas fardas, mas garantiu a permanência de Guilherme Derrite à frente da SSP.