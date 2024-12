Não fique sem bateria: este power bank promete carga de 50% em meia-hora

Para não ficar sem bateria na rua e passar perrengue, é importante ter um carregador portátil na bolsa para ajudar. E se você está em busca de um, esse modelo i2GO Pro é um dos que fazem sucesso e registrou mais de duas mil compras só no mês passado na Amazon.

Segundo o fabricante, ele carrega até 50% de bateria em 30 minutos e permite recarregar até três dispositivos simultaneamente. Confira mais características do produto e o que diz quem já comprou:

O que a i2GO diz sobre esse carregador?

Tem display digital que mostra a carga disponível;

Promete carga de até 50% em 30 minutos;

Permite carregar até três dispositivos ao mesmo tempo;

Conta com duas saídas USB + uma saída USB-C;

Compacto, não ocupa muito espaço na bolsa ou mochila;

Oferece proteção contra sobrecorrente, sobretensão e superaquecimento;

Capacidade de 10.000 mAh;

Tecnologia Smart Charge: promete duas saídas USB Inteligentes, com tecnologia exclusiva que distribui a carga necessária para os dispositivos carregarem na velocidade máxima.

O que diz quem comprou

São mais de 4.300 avaliações e nota 4,6 (do máximo de 5) na Amazon. Veja algumas delas:

Muito bom. Dura por mais de uma carga e carrega bem rápido. O indicador com numeral facilita muito para sabermos quando carregar.

Carolina

Carrega muito rápido. É leve, se comparado com outros modelos de power bank que já usei. Fiz um teste carregando meu S23, que estava com 15% e o power bank com 100%. Ele carregou 100% do celular em menos de uma hora e ainda sobrou 68% no power bank.

Daniela

Recarrega rápido o telefone. Atende às necessidades de recarregar Android e iOS e tem entrada para cabo USB-C.

Carvalho

Pontos de atenção

Contudo, alguns consumidores dizem que o carregador portátil em si demora muito para atingir carga completa, embora seja capaz de recarregar dispositivos de forma rápida.

É ótimo. Consegue dar uma carga e meia no meu iPhone 13 com uma velocidade satisfatória. Único porém é que demora muito para recarregar o power bank em si. Não é muito 'trambolhão' como a maioria dos concorrentes também.

Emma

Produto muito bom. Demora um pouco para carregar o carregador? Mas, para carregar o celular não, é eficaz. O meu iPhone XR ele carrega em média 2% do celular e diminui 1% da bateria do carregador. O produto dá uma boa ajuda para não ficar sem bateria.

Leti

Para um produto de 10.000 mAh, não tem como esperar resultados extraordinários. É uma bateria portátil para emergência apenas. Não vai passar longos dias longe da tomada. Paguei um valor de R$ 180, o que não acho tão barato pelo resultado do produto. Porém, estou satisfeita com minha compra.

Joyce

