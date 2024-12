Produção de petróleo sob partilha no Brasil terá pico de 2,15 mi bpd em 2030, diz PPSA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo nos contratos de partilha de produção no Brasil alcançará o pico de 2,15 milhões de barris por dia em 2030, considerando apenas as áreas com declaração de comercialidade, versus 1,27 milhão de bpd em 2025, apontou nesta quinta-feira a estatal PPSA, que representa a União nos contratos de partilha de produção.

Após 2030, segundo a PPSA, se não houver novos contratos, a produção entrará em declínio gradualmente, segundo o mais novo levantamento, que contempla projeções em 10 anos para os contratos de partilha e para as jazidas compartilhadas de Mero, Atapu e Tupi.

(Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira)