Mulher mata homem acidentalmente após sofrer assédio em estação na Alemanha

Uma mulher de 20 anos é acusada de esfaquear e matar um homem, de 64, em uma estação de trem na Alemanha. O caso aconteceu em junho, mas a acusação do Ministério Público foi enviada à Justiça na última segunda-feira (02).

O que aconteceu

Segundo as investigações, o homem assediou a jovem sexualmente na estação central de trem de Kaiserslautern, na Alemanha. Ele tocou nas nádegas da moça que, então, abriu um canivete e começou a tentar atacar o homem.

O idoso recuou dos ataques, andando para trás, mas ela o seguiu. Em um momento, o homem segurou o braço da jovem.

Quando a mulher conseguiu soltar o braço, acabou atingindo o idoso com o canivete. Ela acertou o coração do homem, que morreu na hora.

Em depoimento, a jovem afirmou que não tinha a intenção de atingir o coração, o que foi aceito pelo Ministério Público. Ela foi acusada de lesão corporal que resultou em morte.

A mulher também alegou que agiu em legítima defesa, para manter o homem à distância. Como ela é menor de 21 anos, a acusação do Ministério Público foi encaminhada à Vara de Infância e Juventude do Tribunal Regional de Kaiserslautern, que vai decidir sobre a abertura do processo.