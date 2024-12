5 sinais que uma pessoa mentirosa tenta esconder a todo custo

Você provavelmente já cruzou o caminho de uma pessoa que gostava de mentir. Aquele que sempre tem histórias de muitos relacionamentos com famosos, que inventa histórias para os pais, amigos e para si mesmo, que diz que está em um lugar, quando está em outro.

Contar mentiras, todo mundo conta, em um momento ou outro. Seja para não magoar alguém, seja para evitar uma situação social desagradável ou para não se expor. Mas quando contadas compulsoriamente e sem avaliação das consequências, o ato de contar histórias falsas ou exageradas demais vira uma patologia, chamada mitomania ou doença da mentira.

Quando usamos a mentira para obter algum tipo de vantagem, mesmo que seja pequena, comprometemos a situação de bom convívio interpessoal e podemos entrar em uma linha delicada de distúrbios e transtornos de personalidade. Alfredo Maluf, médico psiquiatra

Quando é por má-fé, pode haver um envolvimento entre mitomania e quadros como transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, sociopatia. Porém, não é uma regra. "O comportamento mitomaníaco pode ser induzido por sofrimento e necessidade psíquicos", informa a psicóloga Leide Batista.

Sinais que os mentirosos escondem

Uma pessoa que mente frequentemente tenta esconder características que poderiam denunciá-la, como:

Contradições ou lacunas no que diz, tentando apresentar uma narrativa coerente, mesmo que seja fabricada; Expressões faciais e tom emocional não condizentes com o que está dizendo, para evitar parecer que as emoções não "batem" com a história; Sinais de nervosismo, como movimentos excessivos, mudanças na postura ou gestos que possam sugerir desconforto ou insegurança; Irritação ou defensividade ao ser questionada, para não levantar suspeitas; Falta de contato visual, pois sabe que evitar olhar nos olhos é frequentemente associado à mentira. Então se esforça para manter o foco no rosto da pessoa que está tentando manipular.

Movido pelo desejo de contar mentiras, ele pode até simular ou produzir sintomas físicos ou mentais de doenças, como surtos psicóticos, dores de cabeça, vômitos, diarreias. Há quem ainda fabrique ou falsifique exames médicos, sinais da presença de algo chamado transtorno factício.

Como descobrir que está sendo enganado

Comportamentos suspeitos, quando evidenciados, podem ajudar a revelar mentiras. Mas não há provas definitivas, pois é preciso considerar situações de nervosismo ou ansiedade, mesmo em pessoas que estão dizendo a verdade.

Em se tratando do diagnóstico do transtorno da mentira, não é fácil, requer tempo e, muitas vezes, ajuda de um psiquiatra ou psicólogo. Geralmente ela é percebida por pessoas que convivem com o mentiroso patológico que não conseguem confirmar as histórias ou que ao confrontar o autor da história recebem uma nova versão.

Por ainda não ser uma doença de diagnóstico definido e por ser sintoma de doenças psiquiátricas, o tratamento começa com a investigação da identificação das outras patologias associadas e os cuidados com o paciente podem variar da psicoterapia (com finalidade de cuidar de problemas psicológicos como ansiedade e depressão) à psiquiatria clínica.

*Com informações de reportagem publicada em 15/03/2023