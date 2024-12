Tarcísio canta 'Boate Azul' em rádio após vídeo de ação violenta da PM

Um dia após um policial militar ser flagrado em vídeo jogando um homem de uma ponte, na capital paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou de um programa de rádio e cantou a música "Boate Azul".

O que aconteceu

Na entrevista, na manhã desta terça-feira (3), o governador não foi questionado sobre a atuação da PM. Mas foi convidado a "soltar a voz" —e o fez, cantando um trecho da música de Benedito Seviero. O programa Aesp no Ar foi transmitido pela Aesp (Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo), apresentado pelo jornalista João Faria.

Ontem, um vídeo flagrou o momento em que um PM jogou um homem de uma ponte em Cidade Ademar, na zona sul da capital. O ato ocorreu após uma perseguição policial. O homem estava rendido e não portava drogas ou qualquer objeto ilícito, de acordo com nota da própria PM. O vídeo mostra que outros agentes acompanharam a cena sem fazer nada. Nesta terça, a Secretaria da Segurança Pública determinou o afastamento imediato de 13 policiais militares envolvidos na ocorrência.

O dia também é marcado pela repercussão de outros casos de violência envolvendo a PM de SP. Na capital paulista, um policial de folga matou a tiros, pelas costas, um homem de 26 anos que havia furtado produtos de limpeza de um mercado. O caso aconteceu há cerca de um mês, mas as imagens da câmera de segurança do mercado vieram a público só ontem. No sábado, um sargento aposentado, Claudio de Fontes Alves, atirou contra crianças após elas avisarem que havia um problema com a seta do carro dele, em Itanhaém, no litoral. Ninguém se feriu.

Em suas redes sociais, Tarcísio comentou o caso ocorrido em Cidade Ademar. "Aquele que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda", disse o governador do estado, que em março deste ano minimizou casos de violência policial em casos denunciados à ONU.

A Polícia Militar de São Paulo é uma instituição que preza, acima de tudo, pelo seu profissionalismo na hora de proteger as pessoas. Policial está na rua pra enfrentar o crime e pra fazer com que as pessoas se sintam seguras. Aquele [policial] que atira pelas costas, aquele que chega ao absurdo de jogar uma pessoa da ponte, evidentemente não está à altura de usar essa farda. Esses casos serão investigados e rigorosamente punidos. Além disso, outras providências serão tomadas em breve.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)