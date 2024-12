Petróleo sobe com temores sobre o Líbano e novos cortes de fornecimento da Opep+

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta terça-feira, enquanto Israel ameaçava atacar o Estado libanês se sua trégua com o Hezbollah fracassasse, e enquanto investidores se posicionavam para a Opep+ anunciar uma extensão dos cortes de fornecimento nesta semana.

Os futuros do petróleo Brent registraram seus maiores ganhos em duas semanas, com alta de 1,79 dólar, ou 2,5%, a 73,62 dólares o barril.

Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos Estados Unidos também tiveram o maior aumento desde 18 de novembro, com alta de 1,84 dólar, ou 2,7%, a 69,94 dólares por barril.

As forças israelenses continuaram os ataques contra o que dizem ser combatentes do Hezbollah ignorando o acordo de trégua da semana passada no Líbano. Altos oficiais libaneses pediram a Washington e Paris que pressionassem Israel a manter o cessar-fogo.

O risco ao cessar-fogo deixou alguns comerciantes de petróleo mais preocupados com as tensões no Oriente Médio, disse o analista do UBS, Giovanni Staunovo.

Embora o conflito no Líbano não tenha resultado em interrupções no fornecimento de petróleo, os comerciantes acompanharão de perto as tensões entre Irã e Israel nos próximos meses, acrescentou Staunovo.

Também apoiando os preços do petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados provavelmente estenderão os cortes de produção quando a Opep+ se reunir na quinta-feira.

(Reportagem de Shariq Khan, Robert Harvey, Enes Tunagur, Florence Tan, Colleen Howe)