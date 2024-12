Bolsas de NY fecham sem rumo único com S&P 500 e Nasdaq em alta potencializada pela Supermicro

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, com alta no S&P 500 e no Nasdaq, após a disparada das ações da Supermicro. O Dow Jones recuou após o fim da semana passada ser marcado por volume reduzido na sexta-feira que teve sessão mais curta depois do feriado de Ação de Graças na quinta-feira.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,29%, a 44.782,00 pontos. O S&P 500 avançou 0,24%, a 6.047,15 pontos e o Nasdaq subiu 0,97%, a 19.403,95 pontos. No mês passado, o Dow Jones saltou 7,5%, S&P 500 teve alta de 5,7% em novembro e o Nasdaq teve avanço mensal de 6,2% - Dow Jones e S&P 500 tiveram o melhor mês do ano.

As ações da Supermicro fecharam em alta de 28,7%, liderando como maior alta porcentual do S&P 500 e Nasdaq, após a empresa informar que uma revisão final não mostrou evidências de fraude ou má conduta por parte de sua administração ou conselho em relação a questões contábeis que afetaram as ações nas últimas semanas.

Os mercados assimilaram ainda comentários do dirigente do Federal Reserve, Christopher Waller, que afirmou que está inclinado a continuar o trabalho que o Banco Central começou para retornar a política monetária a um cenário mais neutro. O dirigente, contudo, fez contrapontos que poderiam mudar sua posição para manutenção. Apreensão com potencial quadro inflacionário e dados acima do esperado seguiram no radar.

Na rede social Truth, Trump disse que os EUA não ficarão parados diante da ideia dos Brics de tentar substituir o dólar, exigindo "compromisso desses países de que não criarão uma nova moeda Brics ou enfrentarão tarifas de 100%".

O dia foi pontuado ainda por dados acima do esperado dos EUA. O índice de atividade industrial (PMI) elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) e o índice de gerentes de compras (PMI) industrial dos EUA ficaram acima do esperado.