O mercado de carros blindados no Brasil é um dos maiores do mundo. Cada vez mais as pessoas são convencidas que precisam de uma proteção balística para se sentirem seguras. Não é algo barato, e geralmente é feito em veículos mais caros e potentes.

Para quem não tem tantos recursos para comprar um blindado novo, mas não abre mão desse tipo de proteção, pode recorrer ao mercado de usados, que conta com uma enorme variedade de modelos para todos os bolsos.

Colunistas do UOL

No vídeo dessa semana, aproveitei a estadia de um BMW X3 blindado na minha garagem para mostrar o que é preciso verificar na compra de um blindado usado.

