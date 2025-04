Em 5 dias, já choveu mais da metade do previsto para abril na cidade de SP

Nos primeiros cinco dias de abril já choveu mais da metade do previsto para todo o mês na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Abril registrou até o momento 33,3 mm de chuva. O dado corresponde a 53,3% dos 62,5 mm esperados para o mês. As informações são do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo.

Garoa e chuviscos neste sábado. Ainda segundo o CGE, os ventos úmidos do oceano causaram garoa e chuviscos até o início da tarde de hoje. O tempo permaneceu fechado, o que manteve as temperaturas amenas. Os termômetros permaneceram abaixo dos 20°C com índices de umidade acima dos 75%.

Previsão indica muita nebulosidade nas próximas horas na Grande São Paulo. Ainda há condições para garoa e chuviscos até o final do dia, principalmente nas regiões mais próximas da Serra do Mar, no extremo sul da cidade. As temperaturas entram em gradativo declínio, com previsão de mínimas em torno dos 15°C para a próxima madrugada.

Domingo (6) será de chuva e frio. Os ventos úmidos do oceano favorecem a ocorrência de chuviscos, mas com maiores períodos de melhoria no decorrer do dia. O sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas não sobem muito, com mínimas de 15°C e máximas de 21°C.

Na segunda-feira (7), o sol retorna entre nuvens no decorrer do dia. A previsão do CGE indica que haverá a gradativa elevação das temperaturas. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas que podem chegar aos 23°C. No final do dia a nebulosidade volta a aumentar com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuvas significativas para a Grande São Paulo.

Chuvas bloqueiam trecho de serra e deixam pessoas ilhadas em Ubatuba

Inundação em Ubatuba, no litoral de São Paulo, após fortes chuvas Imagem: Reprodução/Defesa Civil

Fortes chuvas atingem o litoral norte do estado de São Paulo desde a noite de ontem. Temporal provocou bloqueios em rodovias e deixou pessoas ilhadas na cidade de Ubatuba, no litoral norte do estado. Só nas últimas 12 horas foram registrados 138 mm de chuva na cidade litorânea, fazendo a Defesa Civil emitir um alerta severo para os moradores da região.

Moradores ficaram ilhados. Por volta das 23h de ontem, cerca de 12 pessoas que viviam em uma mesma casa, com idades entre 4 meses e 66 anos, ficaram ilhadas no bairro do Taquaral e precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil em Ubatuba. Elas foram encaminhadas para a Escola Municipal José de Souza Simeão, sem ferimentos.

Queda de árvore e pontos de alagamento. Também em Ubatuba foram registrados pontos de alagamento e inundações nas avenidas Rio Grande do Sul e Botafogo e no bairro Folha Seca. Além disso, houve 15 quedas de árvores nos bairros Rio Escuro, Ponta Grossa, Toninhas, Itamambuca, Camburi e Félix. Uma dessas árvores caiu sobre a varanda de uma residência na rua Goiabeira, no bairro Sesmaria, mas sem maior gravidade. Outra árvore caiu sobre a pista da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), na altura do quilômetro 73, provocando a interdição temporária da via.

Ubatuba está em alerta. De acordo com a prefeitura, a cidade está em estado de alerta já que os índices pluviométricos ultrapassaram os 100 milímetros no período de 72 horas. A previsão inicial da Defesa Civil era de chuvas em torno de 250 milímetros entre quinta-feira e domingo, quantidade prevista, em média, para o mês todo.

Por causa das fortes chuvas, o trecho da Serra Antiga, da rodovia dos Tamoios, está temporariamente interditado. Segundo a concessionária Tamoios, a interdição ocorreu por volta das 23h30 de ontem quando o volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando risco de queda de barreiras no trecho. No momento, o trânsito está fluindo na região, informou a concessionária, com Operação Comboio pela Serra Nova.

Temporal provoca alagamentos e transtornos na Baixada Santista. Em Santos, no litoral sul, houve alagamento temporário na estrada que liga a cidade a São Vicente. Já em Diadema, na Grande São Paulo, houve pontos de alagamento e quedas parciais de muros, entre eles, de uma escola. Segundo a Defesa Civil, as aulas não foram prejudicadas. Em São Sebastião, também no litoral norte paulista, houve queda de árvore sobre a rodovia SP-55, no quilômetro 158, o que provocou a interdição temporária do local.

*Com informações da Agência Brasil