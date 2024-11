'Alexa' por R$ 197: alto-falantes seguem com descontos da Black Friday

Diversos alto-falantes inteligentes equipados com a assistente de voz Alexa ainda estão com preços de Black Friday neste sábado (30). Os modelos mais básicos —e baratos— são o Echo Pop, o Echo Dot 5 e o Echo Spot.

A equipe do Guia de Compras UOL já testou os três e te ajuda a escolher o modelo mais adequado para sua casa. Veja a comparação entre eles:

Echo Pop: o baratinho

O Echo Pop é o alto-falante mais simples da família e substituiu o antigo Echo Dot 3 (de formato achatado). O tempo de resposta dele é 20% mais rápido em comparação ao seu antecessor, segundo a Amazon. Porém, é algo sutil; em nossos testes, não conseguimos perceber essa diferença de maneira tão significativa.

Com design em formato de "metade de laranja", com os alto-falantes projetados para frente, é ideal para cantos e ambientes menores, como a mesa de cabeceira do quarto ou até a bancada do banheiro. Também é uma opção legal para presentear crianças.

Em comparação com o Echo Dot (que é uma esfera completa), no entanto, o Echo Pop tem qualidade de áudio inferior.

Echo Dot: som mais potente

Se você busca uma melhor qualidade de som, vale investir no Echo Dot, com alto-falantes maiores que dão a volta toda no aparelho. Ele oferece um som mais alto, nítido e com graves mais potentes, além de alguns recursos extras.

Graças a um acelerômetro, é possível dar comandos com batidinhas no dispositivo para pausar uma música ou desligar um alarme, por exemplo. Já um termômetro embutido fornece a temperatura exata do ambiente onde ele está (e não a do exterior, oferecida por serviços de clima).

Resumindo, o Echo Pop é uma opção atraente para aqueles que desejam um dispositivo inteligente a um preço mais acessível, enquanto o Echo Dot 5 é a escolha ideal para quem quer uma qualidade de som superior.

A diferença de preço não é tão grande (menos de R$ 100), então é um investimento que vale a pena para quem pretende usá-lo em um ambiente maior.

Ambos possuem os mesmos recursos de interação com a Alexa (pedir músicas, timers e até piadas) e de controle de casa inteligente (como ligar e desligar luzes).

Echo Spot: um mix de aparelhos

O Echo Spot é um alto-falante com despertador e uma telinha sensível ao toque de 2,8 polegadas e resolução de 320 x 240 pixels, o que facilita a visualização do horário e dos alarmes quando estamos na cama. Por isso, é mais indicado para a mesa de cabeceira do quarto.

É como um misto entre outros aparelhos da Amazon: tem o formato "meia laranja" do Echo Pop, a potência de áudio da 'bolinha' Echo Dot 5, e a tela touch dos Echo Show (só que em versão reduzida).

Com ele dá para ouvir músicas, ligar luzes ou simplesmente conversar com a Alexa, como nos modelos já citados. A tela eleva a experiência, pois dá acesso fácil e rápido para informações. A única coisa que o modelo não tem é uma câmera (exclusividade dos modelos da linha Show, mais caros).

Vale ressaltar também que o Echo Spot não tem um termômetro embutido como o Echo Dot 5. Assim, as informações que vemos no display se referem ao clima da região, obtidas em serviços de meteorologia.

