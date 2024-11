Panela de pressão elétrica Electrolux está por R$ 399; veja nosso teste

A panela de pressão elétrica Experience, assinada pela chef Rita Lobo, da Electrolux, está com até 15% de desconto e pode ser encontrada por a partir de R$ 399 (cor branca) nesta Black Friday.

E já testamos esse produto aqui no Guia de Compras UOL. Confira adiante quais foram as principais impressões durante o uso dessa panela elétrica.

Como é a panela de pressão elétrica?

O design não foge muito do padrão das panelas elétricas. Ela tem acabamento em inox e plástico fosco de boa qualidade. O painel tem botões e display digital. O cabo de alimentação é removível, o que facilita para guardar no armário.

Possui potência de 1.000 W, capacidade para seis litros — bem grande — e permite a programação de 15 preparos, que incluem arroz, feijão, carne, frango, lentilha, polenta, mandioca etc, além de ter a função refogar e cozimento lento. Você também pode utilizá-la no modo manual, sendo possível selecionar tempo e nível de pressão (baixo, médio e alto).

Cozinhando com a panela de pressão elétrica

Como sou vegana, uso principalmente para cozinhar arroz, feijão, lentilha, grão-de-bico e sopa. Nunca testei com carnes.

Cozinhando arroz na panela de pressão elétrica Imagem: Julia Guglielmetti/Colaboração/UOL

Para o arroz, eu refogo cebola no modo "refogar", adiciono o arroz e água o suficiente apenas para cobrir. Como a panela elétrica não libera vapor, não é necessário encher de água, como acontece na panela convencional.

Eu tampo, verifico se a válvula está na posição correta, seleciono o modo "arroz" e deixo lá. Geralmente o arroz fica pronto em 15 minutos. É mais rápido do que fazer do jeito tradicional. Ela apita para avisar que terminou. Então, eu só libero a pressão e pronto! Como ela desliga sozinha, os riscos de queimar o preparo também são menores.

Não faz barulho

Outro ponto que me faz amar panelas de pressão elétricas é que elas praticamente não fazem barulho de cozimento. Só quem cozinha feijão em casa sabe como é chato aquele apito de panela de pressão pela casa.

Quando a elétrica começa a pegar pressão, ela faz um barulhinho, que logo passa e fica totalmente silenciosa. É ótimo!

Comida quentinha ao chegar em casa

Um diferencial desse modelo, em relação ao outro de panela de pressão elétrica que tenho, é que ele tem a função de programar preparo. Ou seja, você pode deixar os ingredientes dentro da panela e selecionar para que comece a cozinhar em algumas horas — de duas a 24 horas.

Você pode, por exemplo, deixar o feijão no jeito e programar para que fique pronto às 20h. Assim, você chega em casa e tem comidinha quentinha na panela.

Para quem é a panela de pressão elétrica?

Definitivamente, as pessoas que mais podem se beneficiar são as que têm medo de panela de pressão tradicional. Com a elétrica, dá para cozinhar sem correr riscos. Também é um produto indicado para quem gosta de praticidade e quer que a comida fique pronta mais rápido.

Por fim, para quem odeia a barulheira das panelas convencionais, o investimento na elétrica vale muito a pena.

