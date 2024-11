Israel bombardeia sul de Beirute novamente após aviso de evacuação

Israel bombardeou novamente, nesta segunda-feira (25), os subúrbios ao sul da capital do Líbano, segundo os veículos de comunicação estatais e imagens da AFPTV, depois de o Exército israelense ter emitido um alerta para evacuar a área.

Segundo a agência oficial de notícias libanesa, houve "três ataques nas proximidades de Haret Hreik". As imagens da AFPTV mostram uma fumaça densa nos subúrbios ao sul de Beirute, a capital.

De acordo com o Exército israelense, a força aérea "realizou bombardeios baseados em inteligência contra vários centros de comando do Hezbollah" nesta área.

Durante o fim de semana, vários bombardeios israelenses foram registrados no sul de Beirute, apesar de um pedido de cessar-fogo do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, que visitou o Líbano no domingo.

Um bombardeio na madrugada de sábado em Basta, um bairro densamente povoado no centro de Beirute, matou pelo menos 29 pessoas, segundo o Ministério da Saúde.

O Hezbollah assumiu a responsabilidade por 50 ataques contra tropas israelenses, posições militares e cidades do outro lado da fronteira no domingo. O Exército israelense relatou 250 projéteis lançados contra seu território.

Em 23 de setembro, Israel intensificou a campanha de bombardeios no Líbano, visando principalmente redutos do Hezbollah, e depois enviou tropas terrestres através da fronteira.

Desde outubro de 2023, o conflito deixou pelo menos 3.754 mortos no Líbano, segundo o Ministério da Saúde. Do lado israelense, as autoridades anunciaram a morte de pelo menos 82 soldados e 47 civis.

