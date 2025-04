Bolsonaro mostra que jogou a toalha em relação a julgamento, diz analista

Réu por tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro adotou um 'plano B' e mostrou que jogou a toalha em relação ao julgamento, apontou o analista político Beto Vasques no UOL News, ao comentar o discurso do ex-presidente no ato pró-anistia realizado hoje na avenida Paulista.

O ex-presidente Bolsonaro faz um movimento muito claro, talvez por desespero do Celso Vilardi, que é o advogado dele, ele mostra que jogou a toalha no julgamento. Ele está consciente da quantidade de provas que ele gerou contra si mesmo.

Beto Vasques, professor da FESPSP

O analista político destacou que a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) se baseia em falas do próprio Bolsonaro e em "provas que ele e o seu grupo político geraram contra si mesmos."

Bolsonaro não está preocupado em provar a sua inocência, mas está no plano B, que é tentar a anistia por um lado. Ou seja, o plano B interno, doméstico no Brasil.

E um plano B externo, que é colocar o filho dele, como ele hoje volta a reforçar e a Michelle Bolsonaro também reforçou, que o Eduardo Bolsonaro seria um porta-voz do Bolsonaro nos Estados Unidos.

Beto Vasques, professor da FESPSP

Para Beto Vasques, o objetivo seria fazer com que o presidente americano, Donald Trump, pressione o Supremo Tribunal Federal, ou que o Congresso americano pressione Trump para isso.

Ou pelo menos garantir uma anistia política na imininência de uma condenação do Bolsonaro. Ele poderia fugir e ter o status de asilado político nos Estados Unidos.

O Bolsonaro tenta forçar uma anistia, mas parece que falta apoio político e popular para isso.

Beto Vasques, professor da FESPSP

