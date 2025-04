Dois parlamentares britânicos detidos por Israel voltam para casa

(Reuters) - Dois membros do Parlamento britânico que tiveram sua entrada em Israel negada retornaram a Londres após tentarem visitar a Cisjordânia em uma viagem de averiguação.

Abtisam Mohamed e Yuan Yang, do Partido Trabalhista, que governa o Reino Unido, estavam viajando como parte de uma delegação parlamentar, mas foram impedidos de entrar na fronteira sob a alegação de que pretendiam provocar atividades anti-Israel, de acordo com a embaixada israelense no Reino Unido.

O bloqueio da visita dos parlamentares marca a última de uma série de tentativas de Israel de restringir a entrada de parlamentares e dignitários estrangeiros que criticaram a violência do país contra seus vizinhos.

"Estamos surpresos com a medida sem precedentes tomada pelas autoridades israelenses para recusar a entrada de parlamentares britânicos em nossa viagem para visitar a Cisjordânia ocupada", disseram Mohamed e Yang em uma declaração conjunta.

"É vital que os parlamentares possam testemunhar, em primeira mão, a situação no território palestino ocupado."

A embaixada israelense em Londres disse que o Ministério do Interior tinha o dever de impedir a entrada de pessoas que pretendiam causar danos ao Estado.

"Esses indivíduos acusaram Israel com falsas alegações, estiveram ativamente envolvidos na promoção de sanções contra ministros israelenses e apoiaram campanhas destinadas a boicotar o Estado de Israel", disse a embaixada.

Em declaração neste domingo, Mohamed e Yang disseram que haviam se manifestado no Parlamento britânico sobre o conflito entre Israel e Palestina e a importância de cumprir a lei internacional.

"Os parlamentares devem se sentir livres para falar a verdade na Câmara dos Comuns, sem medo de serem alvos", disseram eles.

Em novembro, Mohamed perguntou ao governo do Reino Unido se ele iria rever seu relacionamento com Israel à luz das "atrocidades que estão ocorrendo em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano".

Yang disse ao Parlamento que era importante que o Reino Unido prosseguisse com as sanções contra os funcionários do governo israelense.

O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, disse que a detenção dos parlamentares Mohamed e Yang não era uma forma de tratar parlamentares.

Israel já impediu anteriormente a entrada de membros do Parlamento Europeu e do Congresso dos EUA no país.

Em outubro, o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que estava impedindo o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, de entrar no país porque ele não havia condenado "inequivocamente" um ataque com mísseis do Irã contra Israel.

(Por Rishabh Jaiswal)