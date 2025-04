Sniper é fotografado sobre prédio em ato a favor de anistia na Paulista

Do UOL, no Rio

Um atirador de elite foi fotografado no telhado de um prédio durante a manifestação feita na tarde de hoje, na avenida Paulista, região central de São Paulo, a favor de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Sniper estava com roupa camuflada, balaclava e arma de grosso calibre. Do lado direito do braço, havia um brazão similar ao que policiais de elite de São Paulo e do Rio utilizam. A imagem foi registrada por Edi Sousa, a serviço do Estadão Conteúdo.

Presença de Bolsonaro. A manifestação ocorreu com a presença do ex-presidente, réu por tentativa de golpe de Estado, e de aliados políticos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estava no ato.

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro discursou. Ela pediu para presentes levantarem os batons durante coro de "Anistia Já". O item faz referência ao caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que está em prisão domiciliar. Débora pichou com um batom a estátua da Justiça em frente ao STF, durante os ataques golpistas.

Maioria dos brasileiros rejeita anistia para condenados no 8 de Janeiro. Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostrou que 56% acham que os envolvidos devem continuar presos, ante 18% que disseram que deveriam ser soltos porque nem deveriam ter sido presos, e 16% que pensam que devem ser soltos porque já estão presos por tempo demais.